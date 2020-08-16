يتطلب التقاط الصور الثلاثية الأبعاد كاميرات متعددة من أجل التقاط العديد من البيانات لبناء عمق المشهد، ولكن الآن مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن التقاط الصور الثلاثية الأبعاد بكاميرا الهاتف الذكي أحادي العدسة، كما يمكنك إنشاؤها من الصور الثنائية الأبعاد الموجودة في مكتبة الصور في هاتفك.

إليك 3 تطبيقات تساعدك في إنشاء الصور الثلاثية الأبعاد بسهولة:

1- تطبيق PopPic:

يتيح لك تطبيق PopPic إنشاء الصور الثلاثية الأبعاد بسهولة، ما عليك سوى الضغط على زر التصوير لالتقاط الصورة والانتظار حتى يقوم التطبيق بمعالجة الصورة، بمجرد الانتهاء، يمكنك استخدام أدوات التحرير بالأسفل لتحرير الصورة بحسب رغبتك.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

2- تطبيق LucidPix:

يتيح لك تطبيق LucidPix التقاط صور ثلاثية الأبعاد باستخدام كاميرا أي هاتف ذكي سواء كان جديدًا أو قديمًا، دون الحاجة إلى كاميرا متعددة العدسات، أو مستشعرات حديثة مدمجة. كما أنه سهل الاستخدام ولا يتطلب أي مهارات تصوير خاصة.

يعتمد التطبيق في عمله على الذكاء الاصطناعي لتحديد الكائنات في المشهد ثم إنشاء خريطة عمق، وبذلك يمكنك التقاط صور ثلاثية الأبعاد باستخدام كاميرا هاتفك العادية، كما يتيح لك تحويل الصور الثنائية الأبعاد التي التقطتها بالفعل إلى صور ثلاثية الأبعاد، وكذلك إنشاء مقاطع فيديو للصور الثلاثية الأبعاد لمشاركتها.

يتضمن التطبيق أيضًا خيارات مشاركة مدمجة مع مجتمع التطبيق، أو على منصات التواصل الاجتماعي مثل: فيسبوك، وأيضا خيارات للمشاركة في إنستاجرام، وسناب شات، وتيك توك.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

3- تطبيق فيسبوك:

يمكنك استخدام تطبيق فيسبوك لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد بكل سهولة، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق فيسبوك، وانقر في المكان المخصص لإنشاء منشور جديد.



مرر للأسفل وانقر على (صورة ثلاثية الأبعاد) 3D photo.

حدد الصورة التي تريد تحويلها من معرض الصور، ثم قم بمعاينة التأثير الثلاثي الأبعاد عن طريق تحريك الهاتف.

أضف نصًا وأي محتوى آخر، ثم اضغط على خيار (نشر) Post.

ملاحظة: يمكنك استخدام التطبيقات السابقة في إنشاء الصور الثلاثية الأبعاد، ولكن قد لا تكون هذه الملفات متوافقة مع نظام تشغيل الهاتف الخاص بك، بمعنى آخر، إذا قمت بحفظها في مكتبة الصور في هاتفك فسينتهي بك الأمر بصورة ثنائية الأبعاد.

