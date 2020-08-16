هل يعفو دونالد ترامب عن إدوارد سنودن بعد أن طالب بإعدامه؟

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إلى أنه يفكر في إصدار عفو عن إدوارد سنودن الذي قام في عام 2013 بتنزيل وتسريب وثائق سرية حول برامج المراقبة الأمريكية.

وقال دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في ولاية نيوجيرسي يوم السبت: “سأقوم بالنظر في الأمر، لست على علم بوضع إدوارد سنودن لكنني سأبدأ في النظر إليه”.

وتابع دونالد ترامب: “يبدو أنه قرار منقسم ويعتقد كثير من الناس أنه يجب أن يعامل بطريقة مختلفة ويعتقد آخرون أنه فعل أشياء سيئة للغاية”.

كما ذكر موقع (Business Insider) سابقًا، قام إدوارد سنودن بتنزيل ما يقدر بنحو 1.5 مليون ملف عندما كان متعاقدًا مع وكالة الأمن القومي ومقره هاواي قبل أن يفر إلى هونغ كونغ لمشاركة المعلومات مع الصحفيين، وبعد أن قدم لهم الوثائق المسربة، هرب إلى روسيا، حيث حصل منذ ذلك الحين على حق اللجوء.

في عام 2013، اتهمت الحكومة الأمريكية إدوارد سنودن بتهمتي انتهاك قانون التجسس لعام 1917 وسرقة ممتلكات حكومية. ودعا النائب الجمهوري توماس ماسي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة الأسبوع الماضي إلى تقديم عفو لسنودن، مما سيتيح له فرصة العودة إلى الولايات المتحدة دون اعتقال.

أطلق إدوارد سنودن صافرة hgYk§hv بشأن نشاط حكومي غير قانوني ظل سرًا لسنوات، مما أثار نقاشًا عالميًا حول الحدود المناسبة للمراقبة الحكومية.

قال الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي لصحيفة نيويورك بوست: “هناك الكثير من الناس يعتقدون أنه لا يُعامل بشكل عادل”.

وقال ترامب: “أعتقد أن وزارة العدل تتطلع إلى تسليمه الآن؟ إنه بالتأكيد شيء يمكنني النظر إليه، كثير من الناس إلى جانبه، سأقول ذلك. أنا لا أعرفه، ولم أقابله قط، لكن الكثير من الناس إلى جانبه”.

وتابع ترامب: “لقد سمعت ذلك في كلا الاتجاهين، من خائن إلى أنه يتعرض للاضطهاد كما تعلمون، لقد سمعت ذلك من كلا الاتجاهين”.

كما أشارت صحيفة نيويورك بوست، فإن تعليقات ترامب تمثل تحولًا واضحًا في رأي الرئيس، الذي دعا سابقًا إلى إعدام إدوارد سنودن.

وقال ترامب في تغريدة عام 2013 على تويتر: “سنودن جاسوس يجب إعدامه، لكن إذا تمكن من الكشف عن سجلات أوباما، فقد أصبح من كبار المعجبين”.

كما لاحظت صحيفة نيويورك بوست، غرد ترامب عن سنودن 45 مرة على الأقل عندما كان نجمًا.

وكتب ترامب على تويتر أيضًا في عام 2013: “يوم حزين لأمريكا حيث حصل سنودن على حق اللجوء في روسيا، بوتين يضحك على أوباما”.

كما قال الرئيس الأمريكي الحالي في عام 2014: “استعد سنودن من روسيا – لقد تسبب في أضرار جسيمة للولايات المتحدة ويجب أن يدفع ثمناً باهظاً للغاية”.