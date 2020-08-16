مايكروسوفت تعرض مشاريعها المفتوحة المصدر

أطلقت شركة مايكروسوفت موقعًا إلكترونيًا جديدًا – مصممًا بالاعتماد على التقنيات المفتوحة المصدر – لعرض كيفية احتضانها للمصادر المفتوحة من أجل جلب الاختيار والتكنولوجيا والمجتمع لعملائها.

وفعلت عملاقة البرمجيات، تحت رئاسة الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا (Satya Nadella)، الكثير للتخلص من صورتها السابقة المحاربة لنظام لينكس ومجتمعات البرمجيات المفتوحة المصدر.

ومع نواة لينكس لنظام التشغيل ويندوز 10 و (GitHub) وجهاز أندرويد الجديد (Surface Duo) والسحابة التجارية كمصدر رئيسي للإيرادات، فإن مايكروسوفت تُعد شركة مختلفة تمامًا عما كانت عليه قبل 30 عامًا عندما كانت تخشى أن تلتهم البرامج المفتوحة المصدر ملكيتها الفكرية وعائداتها.

وفي الوقت الحاضر، لدى الشركة عدد متزايد من المشاريع المفتوحة المصدر، من ضمنها محرر التعليمات البرمجية المتعدد المنصات الشهير (Visual Studio Code)، و (NET Core.)، ولغة البرمجة (TypeScript) المستندة إلى جافا سكريبت (JavaScript)، وأدوات مطور ويندوز الجديدة المفتوحة المصدر، مثل (PowerToys) و (Windows Terminal).

ووفقًا للشركة، يستخدم أكثر من 35000 مهندس في الشركة (GitHub Enterprise Cloud) لاستضافة مشاريع وعينات ووثائق رسمية مفتوحة المصدر من مايكروسوفت.

ويوضح الموقع أيضًا بالتفصيل تأثير فريق (1ES) في برنامج مايكروسوفت المفتوح المصدر، حيث يهدف الفريق المكون من نحو 200 شخص إلى تحسين العمليات الهندسية الخاصة بشركة مايكروسوفت ومن ثم تقديم هذه الأدوات والعمليات للعملاء، مثل نظام الملفات الافتراضية (Git).

وأعلن جيف ويلكوكس (Jeff Wilcox)، مهندس برمجيات بمكتب برامج مايكروسوفت المفتوحة المصدر، عن الموقع الجديد، ويشير إلى أنه تم بناؤه بواسطة مشروع (Jekyll) المفتوح المصدر، الذي يشغل صفحات (GitHub).

كما يسلط الموقع الضوء على صندوق البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر من مايكروسوفت (صندوق FOSS)، الذي يسمح لموظفي الشركة بالاختيار الجماعي لمشاريع مفتوحة المصدر لتلقي جوائز رعاية بقيمة 10000 دولار على مدار العام.

وصرحت مايكروسوفت: يختار المهندسون المشاريع التي لديهم شغف كبير بها، ويمكن للموظفين الذين يساهمون في مشاريع مفتوحة المصدر فقط المشاركة في عملية الاختيار.

وكانت شركة جوجل قد عرضت في وقت سابق من هذا الشهر مساهماتها في البرامج المفتوحة المصدر، وكشفت أن نحو 12500 موظف في جوجل يساهمون في كتابة التعليمات البرمجية العامة وتعديلها.