مايكروسوفت تجعل ويندوز أكثر ملاءمة للمستخدمين

تحاول شركة مايكروسوفت جعل ويندوز 10 أكثر ملاءمة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى معرفة الميزات الجديدة في التحديثات الرئيسية.

وأقرت عملاقة البرمجيات بأن عملها كان ضعيفًا فيما يتعلق بشرح الميزات الجديدة للمستخدمين في تحديثات ميزات ويندوز 10 نصف السنوية.

وأطلقت الشركة تطبيق نصائح جديد شبيه بنظام (iOS) ليسهل على المستخدمين معرفة المزيد حول الميزات الجديدة في التحديث.

ومن المفترض أن يساعد تطبيق التلميحات الجديد مليار شخص يستخدمون ويندوز 10، حيث لا يواكب الكثير منهم أحدث الميزات التي يتم اختبارها في برنامج ويندوز إنسايدر (Windows Insider)، أو يتم تسليط الضوء عليها من خلال مدونات مايكروسوفت.

وقال براندون ليبلانك (Brandon LeBlanc)، كبير مديري البرامج في برنامج (Windows Insider): نحن نعلم أن التغيير مع التحديث الرئيسي لا يبدو دائمًا واضحًا، ولا يمكنك التعرف على الميزات والتحسينات الجديدة وتجربتها.

وأضاف “يعني هذا أن التحديثات قد تستغرق وقتًا طويلاً دون أن تعود عليك بفائدة حقيقية، ونحن نريد تغيير ذلك وجعل ويندوز 10 أكثر ملاءمة”.

ويتم حاليًا طرح “تجربة ما بعد التحديث” الجديدة لمستخدمي برنامج (Windows Insiders) في قناة (Dev) عبر نسخة معاينة ويندوز 10 برقم الإصدار 20190.

وتأتي بعد إصدار تحديث شهر مايو (Windows 10 May 2020)، المعروف أيضًا باسم الإصدار 2004، والذي يحتوي على تغييرات قليلة نسبيًا في الميزات، حيث تحاول مايكروسوفت تثبيت تحديثات الميزات الخاصة بها لتلبية احتياجات عملاء المؤسسات والمستهلكين.

ويسلط تطبيق التلميحات الضوء على جميع التغييرات الرئيسية في التحديث التالي بعد تثبيته.

ويرى الأشخاص الذين لديهم إصدار المعاينة هذا تطبيق تلميحات جديد يعرض بعضًا من أحدث الميزات الجديدة من أحدث إصدارات المعاينة لمستخدمي برنامج ويندوز إنسايدر في قناة (Dev).

ويحتاج مستخدمو برنامج ويندوز إنسايدر إلى تحديد مربع الاختيار “إظهار تجربة ترحيب ويندوز” في الإعدادات، ويتاح هذا التطبيق في الوقت الحالي للمستخدمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا والهند وكندا.

وتعمل أحدث نسخة معاينة لنظام التشغيل ويندوز 10 على تعديل صفحة إعدادات الرسومات للسماح للمستخدمين باختيار وحدة معالجة الرسومات الافتراضية العالية الأداء.

وفي الأنظمة ذات وحدات معالجة الرسومات المتعددة، يمكن للمستخدمين اختيار وحدة معالجة رسومات محددة بناءً على التطبيق.

وبشكل منفصل، تعمل مايكروسوفت على تحسين المعلومات المتوفرة حول التحديثات الاختيارية، حيث أجرت الشركة حديثًا تغييرات على تحديثاتها الاختيارية، والتي يتم إصدارها في الأسبوعين الثالث والرابع من كل شهر.

وإلى جانب التحديث الأمني ​​الجديد، فقد حدثت مايكروسوفت صفحة الإعدادات الخاصة بها لإظهار المزيد من المعلومات حول هذه التحديثات الاختيارية، والتي غالبًا ما تعمل على إصلاح الأخطاء ولكنها لا تُفرض على المستخدمين حتى يتم طرح التحديث الأمني.