كيف تستمر في لعب Fortnite في هواتف أندرويد وآيفون؟

قامت كل من آبل وجوجل بإزالة لعبة الفيديو الشهيرة (فورتنايت) Fortnite من متاجر تطبيقاتهما، وذلك بعد قيام الشركة المطورة للعبة (Epic Games) بإدخال ميزة الدفع المباشر ضمن التطبيق، حيث اعتبرت جوجل وآبل أن هذا يعد انتهاكا للإرشادات الخاصة بمتجريهما، وبالرغم من ذلك لا تزال هناك طرق يمكنك فيها الاستمرار من اللعب بغض النظر عن كل شيء.

كيف تستمر في لعب Fortnite في آيفون وأندرويد؟

أولًا: كيفية لعب Fortnite في آيفون:

إذا لم تقم بتثبيت لعبة (Fortnite) في هاتف آيفون الخاص بك من قبل، فلا يوجد طريقة للعب اللعبة بعد الآن، أما إذا كانت اللعبة مثبتة بالفعل في هاتفك فلا يزال بإمكانك اللعب، حيث كان آخر تحديث للعبة هو الموسم الثالث، ومن ثم يمكنك الاستمرار في اللعب عبر الإنترنت دون أي مشاكل.

وإذا كنت تأمل في تثبيت لعبة (Fortnite) من خلال متجر تطبيقات غير رسمي على هاتف آيفون، فلن تتمكن من ذلك حيث أن آبل لا تسمح بتثبيت التطبيقات بشكل غير رسمي، وكذلك إذا قمت بكسر حماية هاتفك فإن اللعبة لن تعمل في هاتفك، وخيارك الوحيد في هذه المرحلة هو الاستمرار في اللعب بإصدار اللعبة المثبتة في هاتفك فقط لا غير.

ثانيًا: كيفية اللعب في هاتف أندرويد:

بالنسبة للمستخدمين الذي يعملون بهواتف أندرويد فإن لعبة (Fortnite) لا تزال متاحة لهم عبر متجر تطبيق شركة (Epic Games) ومتجر سامسونج للتطبيقات (جالاكسي ستور) Galaxy Store، حيث يمكنك حذف النسخة الحالية في هاتفك وتثبيت اللعبة من أحد المصدرين السابقين للحصول على آخر التحديثات، وتذكر لن تفقد تقدمك في اللعبة بفضل ميزة (الحفظ المتقاطع) في اللعبة.

كيفية تثبيت لعبة Fortnite في هاتف أندرويد لأول مرة:

إذا كان لديك هاتف سامسونج، فستكون العملية مباشرة، كل ما عليك القيام به هو اتباع الخطوات التالية:

في هاتفك انتقل إلى (متجر سامسونج جالاكسي) Samsung Galaxy Store.

ابحث عن اللعبة، ثم اضغط على زر (التنزيل) Install بالأسفل.

إذا كل تعمل بهاتف أندرويد غير تابع لشركة سامسونج، فاتبع الخطوات التالية: