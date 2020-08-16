كيف تستخدم تطبيق Facetune Video لتحرير مقاطع الفيديو في هاتفك بسهولة؟

يمكنك الآن استخدام هاتفك في تحرير مقاطع الفيديو قبل نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذا صادفت يوما أن مقطع الفيديو الذي التقطه تبدو إضاءته غير جيدة أو تريد إدراج بعض التأثيرات ومشاهدة التغييرات في الوقت نفسه قبل حفظ الفيديو، لا تقلق يمكنك إصلاح كل هذه المشكلات باستخدام تطبيق (Facetune Video) الذي يتيح لك تحرير مقاطع الفيديو ومشاهدة التغييرات لحظيًا.

كيف تستخدم تطبيق Facetune Video لتحرير مقاطع الفيديو ومشاهدة التغييرات لحظيًا:

كيف يعمل تطبيق Facetune Video؟

يستخدم تطبيق (Facetune Video) الذكاء الاصطناعي لتنقيح مقاطع الفيديو والصور الشخصية ليجعلها مناسبًا للنشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مثل: إنستاجرام وسناب شات وتيك توك، ولن تحتاج إلى أي مهارات سابقة في تحرير الفيديوهات لاستخدام التطبيق.

باستخدام تطبيق (Facetune Video)، يمكنك تطبيق تأثيرات على مقاطع الفيديو وتحريرها أثناء تشغيلها لترى كيف تبدو التعديلات، ويتضمن التطبيق ميزات مثل:

تنميق الوجه التي تتيح لك تنعيم البشرة وتبيض الأسنان، وإضافة بعض التأثيرات على الوجه بحسب رغبتك.

تطبيق تأثيرات مختلفة على الصور، مثل: السطوع والتباين ودرجة اللون.

أدوات المؤثرات الخاصة والتخطيطات.

حفظ الإعدادات نفسها لتطبيقها على مقاطع الفيديو الأخرى تلقائيًا.

كيف تستخدم التطبيق:

افتح التطبيق في هاتف آيفون الخاص بك.

اضغط على أيقونة الصورة أعلى الجهة اليسرى من الشاشة، ثم امنح التطبيق الإذن للوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك.

في مجلد الفيديو في هاتفك، حدد الفيديو الذي تريد تحريره.

اضغط على زر التبديل في أسفل الجهة اليسرى من الشاشة، ثم اختر وضع الفيديو سواء رأسيًا أو أفقيًا أو مربعًا، ثم اضغط على خيار (ابدأ) Start.

في أسفل الشاشة، قم بتطبيق التأثيرات التي تريدها وذلك بالضغط على أدوات التحرير ومشاهدة التغييرات لحظيًا.



بمجرد الانتهاء، اضغط على زر (تحميل) أعلى الجهة اليمنى من الشاشة، حيث يمكنك مشاركة الفيديو مباشرة أو حفظه في هاتفك.

تطبيق (Facetune Video) متاح في متجر آب ستور، هناك إصدار مجاني يوفر أدوات تحرير محددة، وللوصول إلى جميع أدوات التحرير يمكنك الاشتراك في الخطة الشهرية التي تُكلف 8 دولارات، أو الخطة السنوية بسعر 35.99 دولارًا، وهناك أيضًا خيار الاشتراك في التطبيق مدى الحياة مقابل 69.99 دولارًا.

