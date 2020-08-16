فيسبوك انضمت إلى مؤسسة لينكس كعضو بلاتيني

انضمت شركة فيسبوك الآن إلى مؤسسة لينكس (Linux Foundation) كعضو بلاتيني، حيث إن معظم الشركات القائمة على الويب مبنية على لينكس والبرامج المفتوحة المصدر.

ولا تختلف شبكة فيسبوك الاجتماعية التي يبلغ عدد أعضائها ملياري عضو في ذلك الأمر، إذ اعتمدت الشركة على المصدر المفتوح، وكانت مساهمًا نشطًا في المشاريع الرئيسية المفتوحة المصدر.

وتشمل المشاريع مكتبة جافا سكريبت (React)، ومشروع (Open Compute)، الذي يفتح مصادر أجهزة مركز البيانات، وبرنامج حاوية (cGroup2) من لينكس.

وفي حين أن مجموعة فيسبوك المفتوحة المصدر كانت عضوًا في مؤسسة لينكس منذ فترة طويلة، فإن الشركة الرئيسية انضمت الآن إلى المؤسسة على أعلى مستوى لها.

وبصفتها عضوًا بلاتينيًا ، ستنضم كاثي كام (Kathy Kam)، رئيسة المصادر المفتوحة ضمن فيسبوك، إلى مجلس إدارة مؤسسة لينكس.

وعملت (كاثي كام) لمدة 20 عامًا في مجال الهندسة وإدارة المنتجات وعلاقات المطورين، وتتمتع بخبرة واسعة في إدارة المصادر المفتوحة، حيث عملت سابقًا في جوجل ومايكروسوفت.

وبالرغم من أن فيسبوك تعرضت لانتقادات بسبب كيفية تعاملها مع الخصوصية والسياسة، إلا أنها تتمتع ببيانات مفتوحة المصدر خالية من الخطأ.

وتمثل فيسبوك مساهمًا رئيسيًا في العديد من المشاريع التي تستضيفها مؤسسة لينكس، مثل (Presto) و (GraphQL) و (Osquery) و (ONNX).

وتوظف الشركة أيضًا العديد من مطوري نواة لينكس والمشرفين عليها، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لفيسبوك التباهي بالعديد من المشاريع المفتوحة المصدر المهمة مثل:

(Facebook Connectivity) ومؤسسة مشروع البنية التحتية للاتصالات مفتوحة المصدر (TIP)، التي توفر خدمة إنترنت سريعة وموثوقة للسكان المحرومين من الخدمات، ويمكّن مشروع (Magma) المفتوح المصدر ذي الصلة مشغلي الاتصالات من نشر شبكات الهاتف المحمول بسهولة في المناطق التي يصعب الوصول إليها، مما يقلل من تكاليف بناء شبكات الاتصالات وصيانتها.

وفرت فيسبوك مجموعة بيانات فريدة تضم أكثر من 100000 مقطع فيديو وأطلقت تحدي (Deepfake Detection) من أجل تسريع تطوير طرق جديدة لاكتشاف مقاطع الفيديو العميقة التزييف.

يتيح برنامجها المسى البيانات من أجل الخير (Data for Good) مشاركة البيانات الجغرافية بهدف معالجة بعض كبرى المشكلات الإنسانية في العالم، من ضمنها فيروس كورونا.

تعمل فيسبوك أيضًا على تسريع وتيرة الابتكار في التعلم الآلي من خلال إيجاد (PyTorch).

تعمل مكتبة (React.js) من فيسبوك على تشغيل العديد من مواقع الويب الشهيرة، وأصبحت المكتبة معيارًا لتطوير الويب نظرًا لبساطتها ومرونتها.

تأمل فيسبوك في تأسيس اتجاه لتمكين جيل جديد من المساهمين المتنوعين من خلال العمل مع (Github) لرعاية أول زمالة مفتوحة المصدر عن بعد لرابطة الطلاب الرسمية للهاكاثون (MLH).

وتقول (كاثي كام) عن مؤسسة لينكس: تدعم الاستقرار المستمر والمرونة وقابلية التوسع لنظام لينكس في جميع جوانب الحوسبة الحديثة تقريبًا، ويشكل لينكس العمود الفقري لبعض البنية التحتية لفيسبوك، وهذا هو سبب سعادتنا للقيام بدورنا في رعاية مؤسسة لينكس على أعلى مستوى.

وأضافت “لعبت مؤسسة لينكس دورًا حاسمًا في النجاح المستمر لنظام لينكس والأنظمة البيئية المفتوحة المصدر الأوسع نطاقًا، وتركز مهمتنا في فيسبوك على بناء المجتمع وتقريب العالم معًا، وكان المصدر المفتوح أمرًا بالغ الأهمية لهذه المهمة منذ اليوم الأول، ونأمل أن تعمل هذه الرعاية على تعزيز هدف الحفاظ على لينكس وجميع المصادر المفتوحة خلال السنوات القادمة”.