قائمة الهواتف المؤهلة لتشغيل تطبيقات أندرويد في حاسوب ويندوز 10

أعلنت شركة مايكروسوفت قبل أسبوعين عن تحديث رئيسي جديد لتطبيقها (Your Phone) يتيح لمستخدمي نظام ويندوز 10 تشغيل تطبيقات أندرويد مباشرة في حواسيبهم دون الحاجة إلى تثبيت إصدارت سطح المكتب من التطبيقات، أو تسجيل الدخول إليها مما يوفر الوقت، ويساعد في زيادة الإنتاجية أثناء العمل.

تتيح لك هذه الميزة تشغيل تطبيقات أندرويد في حاسوبك عبر تطبيق (Your Phone) في نافذة قائمة بذاتها، أو تثبيت التطبيقات المفضلة في شريط المهام أو أو قائمة (ابدأ) مما يتيح لك تشغيلها كما لو كانت تطبيقات ويندوز عادية.

أتاحت مايكروسوفت الميزة فقط لمستخدمي برنامج (Windows 10 Insider)، وهو برنامج صممته مايكروسوفت لإتاحة الفرصة للمستخدمين بتجربة إصدارات نظام ويندوز 10 الجديدة وإرسال الملاحظات حولها لتحسينها بسرعة.

ولكن يوم الجمعة الماضي أعلنت الشركة عن أتاحت الميزة أيضًا لغير المشتركين في برنامج (Windows 10 Insider).



The newest #YourPhone feature: Apps, has started rolling out further. So some of you may see your Phone screen entry switch over to Apps (even if you're not a Windows Insider). Available on select Android devices https://t.co/2p00jSOkwn #FeatureFriday pic.twitter.com/bWArDMvBWw

— Analy Otero Diaz (@AnalyMsft) August 14, 2020