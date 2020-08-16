قائمة الهواتف المؤهلة لتشغيل تطبيقات أندرويد في حاسوب ويندوز 10

أعلنت شركة مايكروسوفت قبل أسبوعين عن تحديث رئيسي جديد لتطبيقها (Your Phone) يتيح لمستخدمي نظام ويندوز 10 تشغيل تطبيقات أندرويد مباشرة في حواسيبهم دون الحاجة إلى تثبيت إصدارت سطح المكتب من التطبيقات، أو تسجيل الدخول إليها مما يوفر الوقت، ويساعد في زيادة الإنتاجية أثناء العمل.

تتيح لك هذه الميزة تشغيل تطبيقات أندرويد في حاسوبك عبر تطبيق (Your Phone) في نافذة قائمة بذاتها، أو تثبيت التطبيقات المفضلة في شريط المهام أو أو قائمة (ابدأ) مما يتيح لك تشغيلها كما لو كانت تطبيقات ويندوز عادية.

أتاحت مايكروسوفت الميزة فقط لمستخدمي برنامج (Windows 10 Insider)، وهو برنامج صممته مايكروسوفت لإتاحة الفرصة للمستخدمين بتجربة إصدارات نظام ويندوز 10 الجديدة وإرسال الملاحظات حولها لتحسينها بسرعة.

ولكن يوم الجمعة الماضي أعلنت الشركة عن أتاحت الميزة أيضًا لغير المشتركين في برنامج (Windows 10 Insider).



The newest #YourPhone feature: Apps, has started rolling out further. So some of you may see your Phone screen entry switch over to Apps (even if you're not a Windows Insider). Available on select Android devices https://t.co/2p00jSOkwn #FeatureFriday pic.twitter.com/bWArDMvBWw — Analy Otero Diaz (@AnalyMsft) August 14, 2020

يمكنك الآن تشغيل تطبيقات أندرويد وتطبيقات ويندوز 10 في نوافذ منفصلة في حاسوبك، مما يتيح لك التفاعل مع تطبيقات متعددة في الوقت نفسه. إذا كنت تعمل على مستند وتريد الرد بسرعة على أحد أفراد العائلة أو صديق في تطبيق المراسلة، أو التعليق على منشور في إنستاجرام دون الإمساك بهاتفك أثناء العمل، فهذه الميزة تتيح لك الوصول إلى كل شيء في هاتفك وحاسوبك في مكان واحد.

أتاحت مايكروسوفت ميزة تشغيل تطبيقات أندرويد في حاسوب ويندوز 10 حتى الآن لمجموعة محددة من هواتف سامسونج، إليك القائمة الكاملة:

Galaxy Note20

Galaxy Note20 Ultra

Galaxy Note10

Galaxy Note10+

Galaxy Note10 Lite

Galaxy Note 9

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Fold2

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10 Lite

Galaxy S10e

Galaxy S9

Galaxy S9+

Galaxy Fold

Galaxy A8s

Galaxy A30s

Galaxy A31

Galaxy A40

Galaxy A41

Galaxy A50

Galaxy A50s

Galaxy A51

Galaxy A60

Galaxy A70

Galaxy A70s

Galaxy A71

Galaxy A71 5G

Galaxy A80

Galaxy A90s

Galaxy A90 5G

Galaxy XCover Pro

Galaxy Z Flip

للتعرف على كيفية عمل الميزة بالتفصيل في هواتف أندرويد المؤهلة وحواسيب ويندوز 10، يمكنك الاطلاع على مقال “كيف يمكنك تشغيل تطبيقات أندرويد في حاسوب ويندوز 10 بسهولة؟“.