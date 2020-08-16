البحث في سفاري أفضل من أي وقت مضى باستخدام شريط البحث الذكي

شريط البحث الذكي في متصفح سفاري عبارة عن مزيج من العنوان القديم وأشرطة البحث المدمجة في مكان واحد للكتابة والانتقال، حيث يمكنك الوصول إلى مزود البحث الافتراضي وسجل التصفح والإشارات المرجعية المحفوظة وحتى كلمات محددة على صفحات الويب، كل ذلك من خلال شريط البحث الذكي الموحد أعلى نافذة متصفح سفاري الشهير.

كيفية البحث في الويب باستخدام شريط البحث الذكي في سفاري:

قم بتشغيل متصفح سفاري من الشاشة الرئيسية.

اضغط على شريط البحث الذكي أعلى متصفحك.

اكتب بعض الكلمات الرئيسية أو العبارة التي تريد البحث عنها.

اضغط على زر (Go) في أسفل يمين الشاشة.

كيفية البحث عن الإشارات المرجعية وسجل الويب باستخدام شريط البحث على هواتف آيفون وأجهزة آيباد:

قم بتشغيل متصفح سفاري من الشاشة الرئيسية.

اضغط على شريط البحث الذكي أعلى متصفحك.

اكتب بعض الكلمات الرئيسية التي تريد البحث عنها في الإنترنت.

انقر فوق الموقع أو الإشارة المرجعية التي ترغب في الانتقال إليها أسفل عنوان الإشارات المرجعية والتاريخ.

كيفية البحث عن نص على صفحة ويب معينة:

قم بتشغيل متصفح سفاري من الشاشة الرئيسية لهاتف آيفون أو جهاز آيباد.

افتح صفحة ويب في المتصفح.

اضغط على شريط البحث الذكي.

اكتب الكلمة أو العبارة التي تريد البحث عنها في الصفحة.

اضغط على الكلمة أو العبارة الموجودة في هذه الصفحة.

اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى كل مثيل للكلمة إذا كان هناك أكثر من واحد.

انقر فوق تم عند الانتهاء.

كيفية تغيير متصفح البحث الافتراضي في سفاري:

كل شخص لديه محرك بحث مفضل، لذلك تأكد من محرك البحث المفضل لديك واجعله الخيار الافتراضي عند استخدام شريط البحث في متصفح سفاري.

اضغط على الإعدادات من الشاشة الرئيسية لهاتف آيفون أو جهاز آيباد.

انقر على سفاري، (قد تضطر إلى التمرير لأسفل للعثور عليه).

اضغط على محرك البحث.

اختر محرك البحث المفضل لديك من القائمة.

في المرة التالية التي تفتح فيها متصفح سفاري، وتكتب شيئًا ما في شريط البحث الذكي، سيتم استخدام محرك البحث الذي تم تعيينه حديثًا.

كيفية البحث في سفاري من الشاشة الرئيسية في iOS 14:

في نظام التشغيل (iOS 14)، يتم تشغيل وظيفة البحث الأصلية بشكل فائق وهي متاحة على يسار الشاشة الرئيسية. فعند إدخال مصطلح بحث في خانة البحث، سترى عمليات بحث الويب المقترحة وحتى مواقع الويب بناءً على المصطلح الخاص بك.