Meet سيحل محل Duo وفقًا لخطط جوجل

تشير الأنباء إلى أن شركة جوجل تخطط للتخلص التدريجي من (Google Duo)، وهو في الأصل منافس فيس تايم (FaceTime)، لصالح (Google Meet)، تطبيق مؤتمرات الفيديو الذي يتنافس في المساحة نفسها مع (Zoom).

ومع اقتراب موعد نهاية (Hangouts) الكلاسيكي، أصبح لدى عملاقة البحث اليوم تطبيقان لمكالمات الفيديو، ومع ذلك، فإن هذا العدد كبير بالنسبة للشركة، لذا، فإنها تخطط لاستبدال (Google Duo) بتطبيق (Google Meet).

وجاء هذا القرار نتيجة قيام جوجل بوضع خدمات اتصالات المستهلك – (Duo) و (Messages) وتطبيق هاتف أندرويد – تحت قيادة رئيس منصة (G Suite)، خافيير سولتيرو (Javier Soltero).

وبعد الإعلان عن الفريق الموحد في شهر مايو، أعلن سولتيرو للموظفين أنه ليس من المنطقي أن يتعايش (Google Duo) و (Google Meet).

وبعد صعود العمل من المنزل والتعلم عن بعد، تحركت جوجل بقوة لجعل تطبيق (Google Meet) منافسًا لبرنامج (Zoom)، وعلى غرار (Google Duo)، فقد أصبح (Google Meet) مجانيًا للجميع لاستخدامه والسعي وراء نفس السوق.

وفي ظل التركيز الكبير على (Google Meet)، فقد اختارت جوجل أن تصبح الخدمة خدمة مكالمات فيديو واحدة للعملاء العاديين والشركات.

ويتم وصف هذا الجهد داخليًا بأنه اندماج بين الخدمتين، بحيث يحمل هذا الجهد الاسم الرمزي (Duet) – الذي يدمج بين (Google Duo) و (Google Meet).

ويشمل (Duet) دمج بعض ميزات (Google Duo) في (Google Meet)، من ضمنها التشفير من طرف إلى طرف، والتأثيرات الثلاثية الأبعاد، والاتصال بالمستخدمين مرئيًا عبر رقم الهاتف.

ويُقال إن جوجل تخطط للتخلص من (Google Duo) تدريجيًا بعد أن ظل في السوق لبضع سنوات فقط، حيث تم إطلاق (Google Duo) في عام 2016.

وتدعي المصادر أن الاهتمام بتطبيق (Google Duo) قد تضاءل بينما ارتفع استخدام (Google Meet) في عصر التباعد الاجتماعي، وأصبح خيارًا مفضلًا للمعلمين والطلاب والمهنيين.

ويسمح دمج الخدمات لشركة جوجل بالتركيز على خدمة فيديو واحدة غنية بالميزات لكل من المستهلكين وعملاء المؤسسات.

ويتوقع حدوث الانتقال على مدار العامين المقبلين، بحيث تواصل جوجل تشغيل (Google Duo) ريثما تعمل على تحسين ميزات (Google Meet).

وأصدرت جوجل البيان التالي ردًا على المعلومات: لقد استثمرنا بالكامل في (Google Duo)، الذي شهد نموًا مذهلاً خلال الوباء، ويعتمد الناس في جميع أنحاء العالم على مكالمات الفيديو أكثر من أي وقت مضى، وليس لدينا أي نية لوقف ذلك.

وأضافت “سنواصل الاستثمار في بناء ميزات (Google Duo) جديدة وتقديم تجربة مبهجة لمستخدمينا وعملائنا وشركائنا، ونبحث عن طرق يمكن من خلالها تحسين منتجات مكالمات الفيديو الخاصة بنا”.