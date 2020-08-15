5 من أبرز الإضافات في متصفح جوجل كروم التي يجب عليك تجربتها

يعتبر متصفح (جوجل كروم) Google Chrome متصفح الويب الأكثر شهرة في العالم، حيث يستحوذ على نحو ثلثي السوق، وتظل إحدى الخصائص الرئيسية التي تميز المتصفح عن غيره من المتصفحات الأخرى هي دعمه لعشرات الآلاف من الإضافات المجانية التي تغطي عمليًا كل احتياجات المستخدم.

إليك 5 من أبرز الإضافات في متصفح جوجل كروم التي يجب عليك استخدامها:

1- إضافة Ghostery:

تعمل إضافة Ghostery على منع الإعلانات من الظهور في صفحات المواقع حتى تتمكن من التركيز على المحتوى الذي تشاهده، بالإضافة لحماية خصوصيتك من خلال اكتشاف أدوات التتبع وحظرها في مواقع الويب التي تتصفحها.

كما تتيح لك ميزة Anti Tracking المحسّنة إخفاء هويتك في متصفح جوجل كروم لحماية خصوصيتك بشكل أكبر، بالإضافة لميزة الحظر الذكي التي تعمل على تسريع تحميل مواقع الويب وتحسين أدائها من خلال حظر الإعلانات وأدوات التتبع.

2- إضافة HabitLab:

تتيح لك إضافة HabitLab التحكم في تصفح المواقع التي تُساهم في تشتيت تركيزك أو إضاعة وقتك، مثل: فيسبوك ويوتيوب وإنستاجرام وغيرها من المواقع الأخرى، حيث تعمل الإضافة على إظهار نوافذ منبثقة قبل تشغيل مقطع فيديو طويل أو إخفاء موجز الأخبار.

بالإضافة إلى إظهار بطاقة تخبرك بمقدار الوقت الذي قضيته في موقع ما أو تطبيق معين، ويمكنك تحديد أهداف يومية لأقصى وقت تقضيه في الموقع قبل بدء ظهور هذه البطاقة لمراقبة الوقت المنقض في هذا الموقع.

3- إضافة Readism:

إذا كنت تريد قراءة مقال مثير للاهتمام في متصفح جوجل كروم ولكن لا تعرف الوقت الذي يمكنك أن تستغرقه مدة قراءة المقال، يمكنك استخدام إضافة Readism عند فتح مقال ما حيث تُظهر لك نافذة منبثقة صغيرة في أسفل الجهة اليمنى من المتصفح تخبرك بالوقت الذي ستستغرقه في قراءة هذا المقال مما يمنحك فرصة لإدارة وقتك بشكل أفضل وتحسين إنتاجيتك.

4- إضافة FlowCrypt:

توفر لك إضافة FlowCrypt ميزة (تشفير من طرف إلى طرف) end-to-end encryption في بريد (جيميل) Gmail لتأمين الرسائل والمرفقات باستخدام (OpenPGP) هو معيار تشفير البريد الإلكتروني الأكثر استخدامًا.

بمجرد تثبيت إضافة FlowCrypt في متصفح جوجل كروم سيظهر لك زر داخل نافذة إنشاء الرسائل التي تُسمى (Compose) يتيح لك إرسال رسائل ومرفقات مشفرة إلى أي شخص بمجرد الضغط عليه، وكذلك تلقي رسائل مشفرة أيضًا.

يؤثر فتح الكثير من علامات التبويب في متصفح جوجل كروم على ذاكرة الوصول العشوائي في حاسوبك، ويؤدي إلى التأثير على الأداء، ولكن يمكنك استخدام إضافة OneTab لتحويل جميع علامات التبويب المفتوحة بمتصفحك إلى قائمة، وعندما تحتاج إلى الوصول إلى علامات التبويب مرة أخرى يمكنك إما استعادتها بشكل فردي أو جميعها مرة واحدة.