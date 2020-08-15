هاتف Galaxy S القادم من سامسونج سيأتي بدون مستشعر ToF

أعلنت شركة سامسونج حديثًا عن هاتفي (جالاكسي نوت 20) Galaxy Note 20، و(جالاكسي نوت 20 ألترا) Galaxy Note 20 Ultra بدون مستشعرات ToF، والآن أفاد تقرير من كوريا الجنوبية أن الجيل القادم من هواتف سلسلة (جالاكسي إس) سيأتي بدون هذه المستشعرات أيضًا.

ووفقًا للتقرير – الذي نشره موقع thelec.kr، فقد قررت شركة سامسونج إسقاط مستشعرات ToF من هواتف (جالاكسي إس21) أو (جالاكسي إس30) نظرًا لعدم وجود حالات استخدام كافية لهذه التقنية في الوقت الحالي.

وإلى جانب ذلك، فإن تقنية ToF غير المباشرة التي تستخدمها سامسونج أقل قوة من تقنية ToF المباشرة التي تستخدمها آبل، والتي تطورها شركة سوني، ولم تستطع الشركة الحصول عليها نظرًا لأن آبل لديها صفقة حصرية مع عملاقة التقنية اليابانية.

ومع ذلك، لم تتخلَ شركة سامسونج عن هذا المفهوم حتى الآن، ويُقال: إن قسم System LSI Business في الشركة يعمل على تطوير مستشعر صورة يمكنه تحسين تقنية ToF غير المباشرة. ولكن ستفكر شركة التقنية الكورية العملاقة في استخدامها في هواتفها الذكية بعد رؤية كيفية تطبيق آبل لتقنية ToF في منتجاتها المستقبلية واستجابة السوق لها.