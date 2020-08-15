نهاية صلاحية الترخيص العام المؤقت لشركة هواوي

انتهت صلاحية الترخيص العام المؤقت لشركة هواوي الصينية، وليس من الواضح على الفور ما يعنيه هذا بالنسبة لتحديثات البرامج على أجهزة هواوي المحمولة الحالية مع تطبيقات جوجل، لكن هذا قد يسبب مشكلة للشركة.

ووضعت إدارة ترامب في العام الماضي شركة هواوي والشركات التابعة لها ضمن قائمة الكيانات بوزارة التجارة الأمريكية، والتي منعت شركة جوجل من ترخيص خدماتها المحمولة (GMS) لنماذج أجهزة هواوي الجديدة التي أصبحت متاحة بعد 16 مايو 2019.

ومنحت حكومة الولايات المتحدة شركة هواوي رخصة عامة مؤقتة (TGL) تم تجديدها بعد ذلك عدة مرات خلال العام الماضي.

وسمح الترخيص العام المؤقت لشركة جوجل بمواصلة التعاون مع هواوي في توفير تحديثات الأمان والتحديثات لتطبيقات جوجل، وذلك وفقًا لمقال نشرته الشركة في شهر فبراير.

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، لا يزال بإمكان وزارة التجارة تجديد الترخيص العام المؤقت، وكان الغرض من الترخيص العام المؤقت هو منح مزودي الشبكات الريفية في الولايات المتحدة الوقت لاستبدال أي معدات من صنع هواوي لديهم.

ويبدو أن الكونجرس الأمريكي فشل في تخصيص الأموال لمساعدة مقدمي الخدمات في المناطق الريفية في استبدال معداتهم، وذلك وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.

وفيما يتعلق بتأثير انتهاء صلاحية الترخيص على هواتف هواوي الذكية، قال المتحدث باسم جوجل، خوسيه كاستانيدا (Jose Castaneda): إن الترخيص العام المؤقت هو ما سمح لجوجل بتوفير تحديثات الأمان والتحديثات لتطبيقات وخدمات جوجل.

وقال تريستان أوستروفسكي (Tristan Ostrowski)، المدير القانوني لمنصتي أندرويد وجوجل بلاي، في مقال نُشر في 22 فبراير 2020: واصلنا العمل مع هواوي، بما يتوافق مع اللوائح الحكومية، لتوفير تحديثات أمنية وتحديثات لتطبيقات وخدمات جوجل على الأجهزة الحالية.

وأضاف “سنواصل القيام بذلك طالما كان ذلك مسموحًا به، حيث يسمح القانون الأمريكي حاليًا لشركة جوجل بالعمل مع هواوي فقط على نماذج الأجهزة المتاحة للجمهور في أو قبل 16 مايو 2019”.

ويبقى السؤال حول كيف سيؤثر انتهاء صلاحية الترخيص على تحديثات البرامج المستقبلية، ويبدو على الأرجح أن ما سيحدث هو أن أجهزة هواوي التي تحتوي على تطبيقات جوجل ستستمر في الحصول عليها.

ومع ذلك، لن تتلقى هواوي الدعم من جوجل إذا كانت هناك أي تغييرات تجريها على أجهزتها تخرق التوافق مع تطبيقات جوجل.

وقد لا تتمكن هواوي من توزيع تطبيقات جوجل في تحديثات البرامج المستقبلية التي يتم دفعها إلى أجهزتها القديمة.

وبالرغم من أن نماذج أجهزة هواوي التي تم توفيرها قبل 16 مايو 2019 لا تزال تعمل ببرنامج أندرويد معتمد من جوجل، فإنه يتعين على جوجل المصادقة على كل تحديث جديد للبرامج تطرحه هواوي لضمان الامتثال للمتطلبات التي تضعها جوجل لتوزيع خدماتها المحمولة.

وفي حال لم يعد بإمكان جوجل التعاون قانونيًا مع هواوي فقد يعني ذلك أنه لم يعد بإمكان جوجل العمل مع هواوي لتوزيع إصدارات (GMS) المحدثة في تحديثات البرامج المستقبلية، حتى بالنسبة للهواتف الذكية المعتمدة سابقًا.

ومن المحتمل أن تكون الآثار المترتبة على تحديثات الأمان أقل خطورة إذا لم يتم تجديد الترخيص العام المؤقت.

وتمنح جوجل المصنعين شهرًا لدمج تصحيحات الأمان قبل إصدار نشرة أمان أندرويد الشهرية التالية للجمهور.

وبالنظر إلى انتهاء صلاحية الترخيص العام المؤقت، فقد يتم منع هواوي من الحصول على معلومات أولية بشأن تصحيحات الأمان، لكن سيظل بإمكانها دمج أي تصحيحات أمان بعد إصدار النشرة.