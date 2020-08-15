كيف ستساهم هواتف آيفون 5G القادمة في زيادة أرباح آبل؟

من المتوقع أن تطلق شركة آبل مجموعة من هواتف آيفون التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G هذا العام، وبالرغم من عدم تأكيد الشركة هذا الأمر بصورة رسمية إلا أن كل التوقعات والتحليلات تذكر أن طرز هواتف آيفون 5G القادمة في شهر أكتوبر قد تُشكل علامة فارقة في نجاح الشركة وزيادة مبيعاتها.

فكيف ستُساهم هواتف آيفون 5G القادمة في زيادة أرباح آبل؟

يتوقع الكثير من المحللين أن آبل إذا أطلقت هواتف آيفون تدعم شبكات الجيل الخامس فإن هذه الخطوة ستساعد في إقناع الملايين من الناس بترقية هواتف آيفون الخاصة بهم بغض النظر عن أي شيء، حيث من المتوقع أن يؤدى إطلاق هواتف آيفون 5G من آبل إلى زيادة الطلب على هواتف آيفون الجديدة مما سيساهم في نمو القيمة السوقية للشركة والوصول إلى 2 تريليون دولار.

في السنوات الأخيرة، انتظر المستهلكون وقتًا أطول بين ترقيات هواتفهم الذكية، وهو توجه يمكن أن يتفاقم بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

لكن المحللين يتوقعون إلى حد كبير أن تحقق هواتف آيفون 5G أرباح خيالية لشركة آبل، حيث من المتوقع أن يقوم نحو 350 مليون من إجمالي 950 مليون مستخدم لهاتف آيفون بترقية هواتفهم للطرز الجديدة في غضون عام ونصف فقط.

آيفون 12 قد يمثل الفصل القادم من نجاح شركة آبل:

بحسب العديد من المحللين من المتوقع أن يُمثل هاتف (آيفون 12) القادم من آبل لحظة فارقة في تاريخ شركة آبل منذ إطلاق هاتف (آيفون 6) في عام 2014، وسيكون فصلًا آخر بارزًا في قصة نمو الشركة التي تتطلع إلى المستقبل بقوة على الرغم من اتجاه المستهلك للإنفاق بشكل أقل من السابق.

ويعزز هذا الطرح الأرباح القوية التي تحصلت عليها الشركة في الربع الثالث من هذا العام والتي تشير إلى أن آبل قد تصمد أمام ضغوط الأزمة الاقتصادية، كما أنه يمكن أن يؤدي إطلاق هاتف آيفون 5G إلى تحسين تجربة المستهلك لخدمات آبل الرقمية، مثل: +Apple TV، وهو ما يساعد الشركة في تنويع مصادر الدخل الخاصة بها بعيدًا عن هاتف آيفون الذي يعتبر المحرك الرئيسي لمبيعات آبل منذ فترة طويلة.

وعلى الرغم من تأخر شركة آبل في إطلاق هواتف آيفون تدعم شيكات الجيل الخامس إلا أن هذا الأمر قد لا يكون مؤثرًا بشكل كبير، حيث تعتمد الشركة على ولاء المستخدم بشكل كبير في نجاح مبيعات هواتف 5G الخاص بها والذين ينتظرون بشغف لشراء أول هاتف آيفون يدعم اتصال الجيل الخامس خاصة في الولايات المتحدة والصين أهم الأسواق التي تُساهم بشدة في مبيعات هواتف آيفون.