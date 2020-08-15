فيسبوك تدعم رسميًا إقامة الأحداث الإلكترونية المدفوعة

أطلقت شركة فيسبوك ميزة جديدة تسمح للشركات من تحقيق الدخل من الأحداث التي تجري عبر الشبكة الاجتماعية، وقد أُطلقت الميزة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 19 دولة أخرى.

وفي مكالمة مع المراسلين، قال رئيس تطبيق فيسبوك (فيجي سمو): إن ميزة أحداث فيسبوك صُممت للأحداث الشخصية، ولكن مع انتشار الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19 وأوامر التباعد الاجتماعي الناتجة، فقد تحولت الشبكة “بسرعة حقًا” لدعم الأحداث عبر الإنترنت.

وكان سيمو قد قالت في شهر حزيران/ يونيو الماضي: إن البث المباشر على صفحات فيسبوك تضاعف مقارنة بالمدة ذاتها من عام 2019. والآن أوضح سيمو في تدوينة أن الميزة الجديدة ستُمكِّن الشركات من استضافة أحداث أكبر من خلال خدمة Facebook Live، وتختبر الشركة أيضًا القدرة على استضافة تجمعات أصغر وأكثر تفاعلية في غرف مسنجر. والهدف من ذلك هو منح أصحاب الشركات القدرة على إنشاء الحدث، وتحديد السعر، والترويج للحدث، وتحصيل المدفوعات، واستضافة الحدث نفسه من مكان واحد.

وكتب سيمو: “مع استمرار تطبيق أوامر التباعد الاجتماعي، فإن العديد من الشركات ومنشئي المحتوى يقدمون أحداثهم وخدماتهم عبر الإنترنت للتواصل مع العملاء الحاليين والوصول إلى عملاء جدد”. وأضاف: “يعتمد الأشخاص أيضًا على الفيديو المباشر والتجارب التفاعلية عندما لا يتمكنون من الاجتماع معًا جسديًا”.

وقال سيمو: إن فيسبوك لن تجمع أي رسوم من الأحداث المدفوعة عبر الإنترنت للعام المقبل على الأقل. لذا، يمكن للشركات على الويب ونظام أندرويد في الدول التي تتوفر فيها خدمة (فيسبوك باي) Facebook Pay الاحتفاظ بنسبة 100% من إيرادات الأحداث عبر الإنترنت. ومع ذلك، لن يكون هذا هو الحال على نظام التشغيل iOS.

وفيما يتعلق بنظام iOS، قال سيمو: “لقد طلبنا من آبل تخفيض ضريبة متجر التطبيقات App Store البالغة نسبتها 30٪ أو السماح لنا بتقديم (فيسبوك باي) حتى نتمكن من استيعاب جميع التكاليف للشركات التي تكافح خلال (كوفيد-19). لسوء الحظ، فقد رفضوا طلباتنا وستحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة على 70٪ فقط من إيراداتها التي جنتها بصعوبة”.