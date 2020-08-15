فيسبوك تبدأ بدمج محادثات إنستاجرام ومسنجر

يبدو أن شركة فيسبوك بدأت بدمج محادثات إنستاجرام ومسنجر من خلال تحديث جديد، حيث تختبر الشركة النظام مع بعض الحسابات، وذلك بالرغم من أنه لم يتضح بعد بالضبط أي مناطق تشمل هذه الاختبارات.

ولاحظ العديد من المستخدمين على كل من أجهزة آي أو إس وأندرويد ظهور شاشة تحديث في تطبيق إنستاجرام للهاتف المحمول.

وتقول رسالة التحديث: هناك طريقة جديدة لإرسال الرسائل على إنستاجرام، مع قائمة من الميزات، من ضمنها مظهر جديد ملون للمحادثات، والمزيد من ردود أفعال الرموز التعبيرية، والتمرير السريع للرد، والدردشة مع الأصدقاء الذين يستخدمون فيسبوك.

وبمجرد الضغط على التحديث، يتم استبدال رمز الرسائل المباشرة (DM) العادي في أعلى يمين إنستاجرام بشعار مسنجر.

وأصبحت محادثات إنستاجرام ملونة أكثر من ذي قبل، حيث تتحول رسائل المرسل بين الأزرق والبنفسجي أثناء التمرير.

ومع ذلك، لا يزال من غير الممكن – في الوقت الحالي على الأقل – مراسلة مستخدمي فيسبوك من خلال إنستاجرام.

وكانت عملاقة التواصل الاجتماعي قد أوضحت خططها لتوحيد منصات المراسلة لتطبيقاتها ذات الشعبية الكبرى للسماح بالمراسلات المتبادلة بين واتساب وإنستاجرام ومسنجر.

وقيل: إن فيسبوك تعيد بناء البنية التحتية الأساسية حتى يتمكن المستخدمون الذين يستخدمون تطبيقًا واحدًا فقط من الاتصال بالآخرين باستخدام تطبيقات فيسبوك المختلفة.

وقال مارك زوكربيرج (Mark Zuckerberg)، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك: إنه يريد أن يكون النظام مشفرًا من طرف إلى طرف.

ومن خلال دمج تطبيقاتها الأكثر شيوعًا، قد تتمكن فيسبوك من المنافسة بشكل مباشر مع (iMessage) من شركة آبل.

واستحوذت فيسبوك على إنستاجرام مقابل 1 مليار دولار في عام 2012، بينما استحوذت على واتساب في عام 2014 مقابل 19 مليار دولار.

وتسير فيسبوك بشكل فعال وفقًا لخطط دمج واتساب مع مسنجر وإنستاجرام، وتتطلع فيسبوك إلى جعل الحياة أسهل لمستخدمي منصاتها للدردشة.

ويبدو أن عمالقة التكنولوجيا على استعداد هذا العام لمواجهة بعضهم البعض من أجل كسب مستخدمي تطبيقات التراسل حول العالم، وخاصةً بعد أن بدأت فيسبوك بالحديث عن ربط منصاتها للمراسلة معًا منذ أكثر من عام.

وكان من المأمول منذ فترة طويلة أن تتوصل فيسبوك إلى طريقة مناسبة لدمج خدماتها للمراسلة مع بعضها البعض، ويبدو أنها قد أحرزت بعض التقدم في هذا المجال.