صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة للتأهل لشهادات CompTIA لعام 2020 مع خصم 98%

كما ستساعدك في التأهل لاجتياز اختبارات 14 شهادة من شهادات CompTIA المُعترف بها دوليًا والتي تتضمن: +CompTIA A، و +CompTIA Network، و +CompTIA Security، و +CompTIA Server، و +CASP، و CompTIA PenTest، و +CompTIA Cloud، و +CompTIA Linux، و +CompTIA Project، وغير ذلك