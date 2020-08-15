صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة للتأهل لشهادات CompTIA لعام 2020 مع خصم 98%

- الحزمة الكاملة للتأهل لشهادات CompTIA لعام 2020 ــ The Complete 2020 CompTIA Certification Training Bundle.
- عدد الدورات: 14.
- المدة: أكثر من 300 ساعة.
- يعتبر مجال تكنولوجيا المعلومات (IT) من أكثر المجالات نموًا في الفترة الأخيرة، حيث يحتل المركز السادس في قائمة أكثر المجالات التقنية طلبًا للوظائف منذ عام 2010، ولكن زيادة الطلب والخبرة لا يكفيان للوصول إلى الوظائف المرغوب فيها، حيث إن الشهادات ضرورية أيضًا للوصول إلى هذه الوظائف.
- يشترط 72% من المديرين وجود شهادات تكنولوجيا معلومات مُعتمدة لشغل وظائف معينة، لذلك لا تعتبر زيادة الطلب على الوظيفة والخبرة العملية عوامل كافية للوصول إلى الوظائف المرغوب فيها في مجال تكنولوجيا المعلومات (IT).
- إذا كنت تسعى إلى احتراف مجال تكنولوجيا المعلومات فسيتطلب ذلك منك إضافة شهادة أو شهادتين إلى سيرتك الذاتية، وتعد (CompTIA) من أكبر الجهات التي تقدم مجموعة من الشهادات المعتمدة في هذا المجال.
- ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على احتراف مجال تكنولوجيا المعلومات؛ ابتداءً من استكشاف المشكلات وحلها في كل ما يخص إدارة وصيانة الشبكات، وما يتعلق بها من البروتوكولات، والخدمات وغيرها، وكذلك أمن الشبكات، وأنظمة التشغيل، والأجهزة المحمولة، والأمن الإلكتروني، وكذلك أساسيات البلوك تشين.
- كما ستساعدك في التأهل لاجتياز اختبارات 14 شهادة من شهادات CompTIA المُعترف بها دوليًا والتي تتضمن: +CompTIA A، و +CompTIA Network، و +CompTIA Security، و +CompTIA Server، و +CASP، و CompTIA PenTest، و +CompTIA Cloud، و +CompTIA Linux، و +CompTIA Project، وغير ذلك
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
3486 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 69 دولارًا.
- نسبة الخصم: 98%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
إذا كنت تريد الحصول على المزيد من الدورات التدريبية لاحتراف مجال تكنولوجيا المعلومات، والأمن الإلكتروني، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وعلوم البيانات، والبرمجة، وتطوير العمليات DevOps، والتصميم، وغير ذلك الكثير، يمكنك زيارة رابط صفقة اليوم للحصول على المزيد من الصفقات بعروض مغرية للغاية.
فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- CompTIA A+ (220-1001)
- CompTIA A+ (220-1002)
- CompTIA Network+ (N10-007)
- CompTIA Network+ (N10-007): Accelerated
- CompTIA Server+ (SK0-004)
- CompTIA Linux+ (XK0-004)
- CompTIA Cloud+ (CV0-002)
- CompTIA Project+ (PK0-004)
- CompTIA Core Blockchain
- CompTIA Security+ (SY0-501)
- CompTIA Security+ (SY0-501): Accelerated
- CompTIA CySA+ (CS0-001)
- CompTIA PenTest+ (PT0-001)
- CompTIA CASP+ (CAS-003)