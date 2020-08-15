صفقة اليوم.. اشترك في خدمة LightyearVPN لحماية بياناتك مع خصم 74%

الاشتراك لمدة 3 سنوات في خدمة (LightyearVPN) لحماية بياناتك عبر الإنترنت LightyearVPN: 3-Yr Subscription.

أصبح كل شيء مرتبط بالإنترنت؛ سواء الخدمات المصرفية والتواصل مع الآخرين عبر الفيديو، أو حسابات منصات التواصل الاجتماعي التي تضم كمًا هائلًا من بياناتنا الشخصية، ومع وجود كل هذه البيانات عبر الإنترنت فمن السهل أن تصبح ضحية للقراصنة الذين يمكنهم سرقة بياناتك وبيعها.

وإذا كنت حذرًا بما يكفي ولم تُخترق حساباتك، فإن جوجل ومواقع الويب الأخرى تتبع سجل البحث الخاص بك طول الوقت، وتبيع بياناتك للشركات لاستهدافك بالإعلانات.

لذلك يوصي خبراء الأمن باستخدام ( الشبكات الخاصة الافتراضية ) VPN لحماية بياناتك وخصوصيتك أثناء الاتصال بالإنترنت، حيث إنها تتيح لك تصفح الويب بأمان دون الكشف عن هويتك، وتعمل على تشفير نشاطك، وتسمح لك بتوجيه زيارات المواقع إلى خوادم مختلفة لإخفاء مكان وجودك الحقيقي لتجاوز الرقابة، ما يجعل من الصعب للغاية تهديد أمنك أو خصوصيتك.

تتيح لك خدمة (LightyearVPN) الوصول إلى كل هذه الميزات وأكثر، حيث تتميز بالتصميم الرائع، وواجهة المستخدم البسيطة التي تضم الميزات المُصنفة بدقة، ويمكن الوصول إليها بسهولة.

تتيح لك خدمة (LightyearVPN) الاتصال بالإنترنت مع توفير أقصى قدر من الخصوصية والأمان، حيث تقدم لك مجموعة متنوعة من بروتوكولات التشفير وأدوات الحماية؛ مما يوفر لك مستويات عالية من الأمان، مع اتصال سريع وعالي الجودة.

تدعم الخدمة مجموعة متنوعة من بروتوكولات التشفير والحماية، مثل: OpenVPN، و(تشفير 256 بت) AES-256-bit، وبروتوكولات Shadowsocks و V2Ray للتأكد من أنه يمكنك تجاوز الرقابة، وتشفير اتصالك.



كما تضمن لك (سياسة عدم تسجيل الدخول) no logging policy الخاصة بها حماية خصوصية بياناتك بشكل كبير.

توفر لك هذه الخدمة أيضًا التصفح بدون حدود للسرعة أو النطاق الترددي.

يمكنك تجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى مواقعك المفضلة في أي مكان، بفضل مجموعة كبيرة من الخوادم العالمية التي تضمن لك الوصول غير المقيد إلى أي موقع.



عدم الاحتفاظ بسجلات نشاطك على الإنترنت، مما يضمن لك حماية خصوصيتك

العمل على جميع أنظمة التشغيل: أندرويد، وآي أوإس، وويندوز، وماك أوإس.

مدة الاشتراك: 3 سنوات.

الحد الأقصى لعدد الأجهزة: 5.

التوفر: أونلاين.

ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.

توفِّر دعمًا فنيًا على مدار الساعة.

السعر الأصلي قبل الخصم: 358 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 89.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 74%.

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