سناب شات يضيف عدسات خاصة لتحديات رقص تيك توك

حدثت شركة سناب (Snap) – المطورة لتطبيق سناب شات (Snapchat) – منصتها المسماة (Lens Studio) بحيث يمكن للفنانين والمطورين تصميم عدسات خاصة – مصطلح الشركة لتجارب الواقع المعزز – التي تعزز تتبع الجسم بالكامل.

وصممت الشركة نموذجين، مشغلات لكامل الجسم ومرفقات لكامل الجسم، بحيث يمكن استحضار تأثيرات مختلفة بناءً على ما يفعله المستخدم داخل الإطار.

وكما يوضح مقطع الفيديو التعليمي، فإن ذلك يتضمن تبديل العناصر الافتراضية وتشغيل مقاطع قصيرة من الرسوم المتحركة.

وكان من الممكن للمطورين في السابق استخدام نموذج (Skeletal) لتتبع ثماني نقاط في الجزء العلوي من الجسم، بينما يمكن للقوالب الجديدة مراقبة 18 نقطة، من ضمنها ركبتي وكاحلي المستخدم.

وهناك تطبيق واضح لأدوات المطورين الجديدة هذه يتمثل في مقاطع الفيديو الراقصة الشائعة عبر العديد من المنصات الاجتماعية، مثل يوتيوب وإنستاجرام.

ومع ذلك، فإن النجاح الهائل لتطبيق تيك توك وظهور فيروس كورونا المستجد – الذي أجبر الكثيرين على البقاء في منازلهم وإيجاد طرق جديدة للترفيه عن أنفسهم – شجع الناس على تصميم المزيد من مقاطع فيديوهات الرقص.

ويريد تطبيق سناب شات دعم هذا الاتجاه من خلال أدوات جديدة للفنان والمطور.

وفي حال كنت لا ترغب في تنزيل (Lens Studio)، فإن سناب شات أصدر أربع عدسات خاصة من صنع نجوم تيك توك تسمى (Star Burst) و (Be You) و (Alone) و (Be Happy) يمكنك تجربتها الآن في التطبيق.

وبالنظر إلى أن جميع شركاء سناب المؤثرين بالنسبة لهذه العدسات الخاصة هم من النجوم البارزين في تيك توك، فإن الشركة تقول ضمنيًا: إنها تريد أن يرقص الناس بالعدسات ويستخدمونها في التحديات، التي تحظى بشعبية كبرى ضمن تيك توك.

ويأتي تحديث منصة (Lens Studio) بعد فترة طويلة من النمو البطيء والمطرد للشركة، حيث كان لدى سناب شات 238 مليون مستخدم نشط يوميًا في الربع الأخير، بزيادة 35 مليون على أساس سنوي.

وحسنت الشركة نموذج (Spectacles)، وأطلقت منصة تطبيقات تسمى (Snap Minis) وردت على المنافسين، مثل تيك توك، من خلال التوسط في صفقات مع شركات الموسيقى والسماح للمستخدمين بمشاركة قصصهم على منصات أخرى.

وينصف سناب شات نفسه كمكان للإبداع أكثر من كونه مكانًا للمشاركة، وتعتبر سناب نفسها شركة كاميرات منذ سنوات، وهذه العدسات، إلى جانب مبادرات أخرى، مثل تطبيق (Snap Camera) لسطح المكتب، توضح هذا الأمر.