تيسلا تقترب من دعم “المصادقة الثنائية” في تطبيق سياراتها

أقر الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا (إيلون ماسك) يوم الجمعة بأن الشركة “تأخرت بشكل محرج” في طرح طبقة الأمان المعروفة باسم (المصادقة الثنائية) 2FA لتطبيقها على الأجهزة المحمولة.

وكتب ماسك يوم الجمعة ردًا على سؤال من أحد المتابعين على تويتر: “آسف، هذا متأخر بشكل محرج”. وأضاف: “تخضع المصادقة الثنائية عبر الرسائل القصيرة أو تطبيقات المصادقة إلى التحقق النهائي في الوقت الحالي”.

وكان ماسك قد قال في شهر نيسان/ أبريل: إن الطبقة الأمنية الإضافية “ستأتي قريبًا”. وكان قد تكلم أول مرة عن إضافة المصادقة الثنائية في شهر أيار/ مايو 2019. وقد كثف مالكو سيارات تيسلا مطالبهم بإضافة المصادقة الثنائية، خاصةً أنها متاحة في معظم الخدمات التقنية الأخرى.

Sorry, this is embarrassingly late. Two factor authentication via sms or authenticator app is going through final validation right now.

