ترامب يمنح تطبيق تيك توك موعدًا نهائيًا جديدًا

أصدر الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا يوم أمس الجمعة يمنح شركة بايت دانس (ByteDance) ما يصل إلى 90 يومًا لبيع أو فصل أعمال تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة.

وكتب ترامب في الأمر التنفيذي الذي يشير إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي: هناك دليل موثوق به يقودني إلى الاعتقاد بأن بايت دانس قد تتخذ إجراءً يهدد بالإضرار بالأمن القومي للولايات المتحدة.

ويقع مقر شركة بايت دانس في الصين، وقد اقترحت إدارة ترامب حديثًا أن الشركة يمكنها مشاركة المعلومات حول الأمريكيين مع الحكومة الصينية، وقد نفت الشركة أنها فعلت ذلك.

وتمنح هذه الخطوة تيك توك بعض الوقت بعد الأمر التنفيذي الصادر في 6 أغسطس، والذي كان من شأنه حظر جميع المعاملات الأمريكية مع بايت دانس، الشركة الأم لتيك توك، بسبب ما أشار إليه الرئيس على أنه محاولة لمعالجة حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بسلسلة توريد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وكان الموعد النهائي في الأصل لتطبيق الفيديو محددًا بتاريخ 20 سبتمبر، لكنه أصبح الآن حتى 12 نوفمبر.

ويتطلب الأمر التنفيذي الأخير من بايت دانس تدمير أي بيانات يمتلكها تيك توك عن المستخدمين الأمريكيين ، وتقديم تقرير إلى لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة بمجرد إتلاف جميع البيانات.

ويجب على بايت دانس أيضًا تدمير أي بيانات تم جمعها من تطبيق تيك توك السابق المسمى (Musical.ly)، الذي اشترته الشركة في عام 2017.

ولم يتضمن الأمر التنفيذي الأصلي مع الموعد النهائي البالغ 45 يومًا تلك المتطلبات.

وقالت بايت دانس في بيان بالبريد الإلكتروني يوم أمس الجمعة: كما قلنا سابقًا، فإن تطبيق تيك توك محبوب من 100 مليون أمريكي لأنه موطن للترفيه والتعبير عن الذات.

وأضافت “نحن ملتزمون بمواصلة إضفاء البهجة على العائلات وإيجاد مهن هادفة لأولئك الذين يصنعون المحتوى على منصتنا لسنوات عديدة قادمة”.

وتجري شركة مايكروسوفت محادثات للاستحواذ على تطبيق تيك توك، وأشارت التقارير الأسبوع الماضي إلى أن منصة تويتر كانت مهتمة أيضًا.

وليس من الواضح كيف يؤثر الأمر التنفيذي الصادر يوم أمس الجمعة على عملية البيع المحتملة، لكن مايكروسوفت قالت: إنها تتوقع استكمال المناقشات في موعد لا يتجاوز 15 سبتمبر 2020.