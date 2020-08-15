أمازون السعودية.. أفضل الخصومات على أجهزة شاومي لتتبع اللياقة البدنية

شهدت أجهزة تتبع اللياقة البدنية انتشارًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، حيث تتشابه مع الساعات الذكية من حيث الأداء الوظيفي، كما أنها توفر عدة ميزات تعمل على تتبع الحالة الصحية، وتيسير أداء المهام اليومية، بالإضافة إلى أنها تأتي بأسعار أقل.

هناك الكثير من الخصومات والعروض على أجهزة شاومي لتتبع اللياقة البدنية في موقع أمازون السعودية خلال هذا الشهر، لذلك إذا كنت تريد اقتناء جهاز جديد لتتبع لياقتك البدنية بسعر مناسب فأجهزة شاومي تقدم أداءً ممتازًا، ويمكنك الحصول عليها بأسعار مناسبة جدًا.

إليك أفضل الخصومات على أجهزة شاومي لتتبع اللياقة البدنية في موقع أمازون السعودية:

1- جهاز (Xiaomi Mi Smart Band 4 (XMSH07HM:

الشاشة: تعمل باللمس من نوع (AMOLED)، مقاسها 0.95 بوصة، وبدقة 120 × 240 بكسلًا.

تتميز شاشة الجهاز بأنها ملونة وواضحة، وتتيح لك عرض المكالمات والرسائل النصية وإشعارات التطبيقات.

البطارية: 135 ميلّي أمبير/ الساعة، يمكن أن تدوم لمدة 20 يومًا بشحنة واحدة.

مراقبة مستمرة لمعدل ضربات القلب.

يدعم ميزة تتبع النوم.

يدعم مقاومة المياه حتى 50 مترًا، لذلك يمكنك ارتداؤه أثناء السباحة.

سوار قابل للتعديل.

أنظمة التشغيل المتوافقة: Android 4.0 أو iOS 9.0، أو أي إصدار أحدث.

اللون: الأسود.

نسبة الخصم: 41%

السعر: يتوفر الجهاز بسعر 169 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 41%، أي بسعر 99 ريالًا سعوديًا فقط.

2- جهاز Xiaomi Mi Fitness Band 3:

الشاشة: تعمل باللمس من نوع (OLED)، مقاسها 0.78 بوصة، وبدقة 80 × 128 بكسلًا.

البطارية: 110 ميلّي أمبير/ الساعة.

رصد معدل ضربات القلب.

يدعم ميزة تتبع النشاط التلقائي طوال اليوم، وجودة النوم.

يدعم مقاومة المياه حتى 50 مترًا.

أنظمة التشغيل المتوافقة: Android 4.0 أو iOS 9.0، أو أي إصدار أحدث.

اللون: الأسود.

نسبة الخصم: 36%

السعر: يتوفر الجهاز بسعر 99 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 36%، أي بسعر 64 ريالًا سعوديًا فقط.

3- جهاز Xiaomi Mi Band 4:

الشاشة: تعمل باللمس من نوع (AMOLED)، مقاسها 0.95 بوصة، وتتميز بأنها أكبر بنسبة 39.9% من الإصدار السابق كما أنها ملونة.

البطارية: 135 ميلّي أمبير/ الساعة، يمكن أن تدوم لمدة 20 يومًا بشحنة واحدة.

تتبع معدل ضربات القلب والسعرات الحرارية المحروقة.

يدعم ميزة تتبع النوم.

يدعم مقاومة المياه حتى 50 مترًا، ويتعرف الجهاز على 5 أنماط سباحة مختلفة، مع القدرة على تسجيل 12 مجموعة بيانات منها: سرعة السباحة وعدد الضربات.

سوار قابل للتعديل، مصنوع من مادة

أنظمة التشغيل المتوافقة: Android 4.0 أو iOS 9.0، أو أي إصدار أحدث.

اللون: الأسود.

نسبة الخصم: 29%

السعر: يتوفر الجهاز بسعر 149 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 29%، أي بسعر 106 ريالات سعودية فقط.

4- جهاز Xiaomi Mi Smart Band 5 :

يُعتبر جهاز (Mi Smart Band 5) أحدث إصدار من أجهزة شاومي لتتبع اللياقة البدنية، يأتي مع شاشة ملونة أكبر، وميزات محسّنة لتتبع اللياقة، وقاعدة شحن مغناطيسية، بالإضافة إلى سعر مناسب للغاية.

الشاشة: تعمل باللمس من نوع (AMOLED)، مقاسها 1.1 بوصة، بدقة 29 × 126 بكسلًا، كما أنها شاشة ملونة واضحة لتسهيل القراءة والتنقل.

البطارية: 125 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن اللاسلكي، ويمكن أن تدوم لمدة 14 يومًا بشحنة واحدة.

مراقبة معدل ضربات القلب.

مراقبة النوم: ترصد ساعات النوم العميق، والنوم الخفيف، وحركة العين السريعة (REM).

تتبع صحة المرأة: تتبع الدورة الشهرية والخصوبة الإنجابية.

مراقبة الإجهاد، وتمارين التنفس، وتنبيهات الخمول.

مستشعر داخلي مدمج لقياس الضغط الجوي.

يدعم الجهاز ميزة ذكاء النشاط الشخصي أو ( PAI ) لمساعدتك في تحديد تأثير الأنشطة البدنية على تحسين لياقتك.

يدعم الجهاز عددًا من الميزات الأخرى، منها: التقاط الصور عن بُعد، وتشغيل الموسيقى، وتتبع هاتفك في حالة ضياعه، وغير ذلك الكثير.

يدعم مقاومة المياه حتى 50 مترًا.

سوار قابل للتعديل.

يدعم بلوتوث 5.0.

أنظمة التشغيل المتوافقة: Android 5.0 أو iOS 10.0، أو أي إصدار أحدث.

اللون: الأسود.

نسبة الخصم: 7%

السعر: يتوفر الجهاز بسعر 179 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 7%، أي بسعر 167 ريالًا سعوديًا فقط.