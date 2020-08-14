Infinix تعلن عن هاتفها الأحدث Smart 5

أعلنت شركة (إنفينكس) Infinix الصينية عن هاتفها الذكي الأحدث (سمارت 5) Smart 5 الذي ينتمي إلى الفئة المنخفضة، ويعمل بالنسخة المخففة من نظام التشغيل أندرويد.

ويقدم Infinix Smart 5 شاشة من نوع IPS بقياس 6.6 بوصات وبدقة +HD، وتحتوي الشاشة قطعًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل. وعلى ظهر الهاتف هناك كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرتين بدقة QVGA لكل منهما. وهناك أيضًا حساس البصمة.

ومع أنه من الهواتف المنخفضة المواصفات، يحتوي الهاتف بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن باستطاعة 10 واط عن طريق منفذ micro USB، وهو يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10 جو، مع أن مواصفاته أقوى من الهواتف التي خُصصت لها النسخة المخففة من نظام أندرويد.

ويحتوي Infinix Smart 5 معالجًا ثماني النوى بتردد 1.8 جيجاهرتز، كما يحتوي ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 2 جيجابايت، أو 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، أو 64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع (مايكرو إس دي) microSD.

وسيتوفر الهاتف بثلاثة ألوان، هي: الأزرق، والأسود، والأخضر. وسيُطرح في الهند، ونيجيريا، ولا معلومات حاليًا عن موعد الإطلاق والسعر.

يُشار إلى أن الهاتف الجديد يأتي بعد نحو 4 أشهر من الإعلان عن هاتفيها الجديدين (إنفينيكس نوت 7) Infinix Note 7، و(إنفينيكس نوت 7 لايت) Infinix Note 7 Lite اللذين يركزان على الكاميرات والبطاريات.

وجاء (إنفينيكس نوت 7) بشاشة من نوع LCD بقياس 6.95 بوصات وبدقة 1640×720 بكسلًا، وهي تحتوي ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل.

أما النسخة المخففة من الهاتف المسماة (إنفينيكس نوت 7 لايت) فهي تتشارك مع النسخة الأخرى بالعديد من المواصفات، ومن ذلك: سعة البطارية التي تختلف في أنها تُشحن باستطاعة 10 واط، وليس 18 واط.