كيفية تمكين الرموز المفضلة في متصفح سفاري

مع إطلاق التحديث الأخير لمتصفح سفاري يمكن للمستخدمين الوصول إلى تمكين الأيقونة المفضلة؛ وتسمي شركة آبل هذه الميزة (Favicons)، إنها مؤشر صفحة ويب مرئي صغير على شريط العنوان وشريط علامات التبويب، تتيح لك رؤية مواقع الويب المفتوحة في متصفحك في الحال، كما يمكن أن يكون هذا في النهاية مفيدًا جدًا لتجنب التلاعب بعلامات التبويب المتعددة ومحاولة الحفاظ على تنظيم الأشياء. لذا، دعنا نلقي نظرة على كيفية تمكين الرموز المفضلة في متصفح آبل على هواتف آيفون وأجهزة آيباد وحواسيب ماك.

كيفية تشغيل الرموز المفضلة في متصفح سفاري على هواتف آيفون وأجهزة آيباد:

افتح تطبيق الإعدادات على جهاز آيفون الخاص بك.

مرر لأسفل وانقر على متصفح سفاري.

وبالتمرير قليلاً نحو الأسفل، ستجد الخيار (إظهار الرموز في علامات التبويب)، قم بتشغيله.

كيفية إظهار المواقع المفضلة على حواسيب ماك:

افتح المتصفح على حاسبك الماك، إذا لم تقم بذلك بعد، حدد موقع علامة التبويب سفاري وانقر عليها في أعلى الزاوية اليسرى بجوار أيقونة آبل.

اختر خيار (التفضيلات)، وستظهر نافذة منبثقة على شاشتك.

انتقل إلى قائمة (علامات التبويب) وحدد (إظهار رموز موقع الويب في علامات التبويب).

أغلق النافذة المنبثقة وتابع استخدام متصفحك، حيث ستصبح الميزة نشطة على الفور.

مع تحديثات متصفح سفاري الأخيرة، تم إضافة العديد من المزايا وعناصر التصميم إلى هواتف آيفون وأجهزة آيباد وحواسيب ماك، في حال لم تقم بعد بترقية جهازك أو لم تكن على دراية بالعروض، أو كان لديك أي استفسار أو ملاحظات أخرى، فيمكنك الاطلاع على قسم أخبار آبل والقسم المتعلق بتحديثات متصفح سفاري في موقعنا.

الجدير بالذكر، أن آبل قدمت العديد من التحسينات لجميع التطبيقات المضمنة في إصداري نظام التشغيل (iOS 14) و(iPadOS 14)، ومن ضمن هذه التطبيقات متصفح سفاري الذي حصل على العديد من الميزات، مثل: الترجمة المضمنة، وتقرير الخصوصية وغيرها من الميزات المفيدة الأخرى.

وبدءًا من الإصدار التجريبي الرابع من (macOS Big Sur) يمكن للمستخدمين الوصول إلى منصة يوتيوب في متصفح سفاري لمشاهدة مقاطع الفيديو بدقة (4K) بدلاً من (720p) أو (1080p). ومع ذلك، تظل هذه الخيارات الأخرى متاحة بجانب (1440p) و (2K) و (2160p) و (4K).

كما يمكنك الاطلاع على المزايا الجديدة في متصفح آبل في (iOS 14) و(iPadOS 14) من هنا.