فورتنايت تقاضي آبل وجوجل بعد إزالتها

أزالت آبل وجوجل لعبة الفيديو الشهيرة فورتنايت (Fortnite) من متاجر تطبيقاتهم لانتهاكها إرشادات الدفع داخل التطبيق، مما دفع الشركة المطورة للعبة (Epic Games) إلى رفع دعاوى قضائية فيدرالية لمكافحة الاحتكار تتحدى قواعدهم.

وأشارت آبل وجوجل إلى ميزة الدفع المباشر التي تم طرحها ضمن تطبيق فورتنايت (Fortnite) باعتبارها انتهاكًا.

ولم تطالب شركة (Epic Games) بأموال من آبل وجوجل في الدعوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة، بل طالبت بأوامر قضائية من شأنها إنهاء العديد من ممارسات الشركات المتعلقة بمتاجر التطبيقات.

وقالت (Epic Games) في الدعوى القضائية التي رفعتها في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا: لقد أصبحت شركة آبل العملاقة التي تسعى للسيطرة على الأسواق ومنع المنافسة وخنق الابتكار.

وأضافت “آبل أكبر وأكثر قوة وأكثر رسوخًا وأكثر ضررًا من المحتكرين في الماضي”.

كما هاجمت (Epic Games) آبل عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أطلقت حملة لدعم الوسم (FreeFortnite#)، وحثت اللاعبين على طلب استرداد الأموال من آبل إذا فقدوا الوصول إلى اللعبة.

وتحصل آبل على نسبة تتراوح بين 15 في المئة و 30 في المئة لمعظم اشتراكات التطبيقات والمدفوعات التي تتم داخل التطبيقات، وذلك بالرغم من وجود بعض الاستثناءات للشركات.

ويعتقد المحللون أن الألعاب هي أكبر مساهم في الإنفاق داخل متجر التطبيقات، والذي يعد بدوره أكبر عنصر في قطاع خدمات آبل بحيث يحقق 46.3 مليار دولار سنويًا.

وقالت شركة آبل في بيان: إنه تمت إزالة (Fortnite) لأن (Epic Games) أطلقت ميزة الدفع بقصد انتهاك إرشادات متجر التطبيقات.

وأزالت شركة جوجل أيضًا لعبة فورتنايت من متجرها للتطبيقات، وقالت: بالرغم مما حصل، فإننا نرحب بفرصة مواصلة مناقشاتنا مع (Epic Games) وإعادة (Fortnite) إلى متجر (Google Play).

وقالت (Epic Games) في الدعوى القضائية التي رفعتها: يُشكل توزيع التطبيقات والمدفوعات داخل التطبيق لأجهزة آبل سوقًا مميزًا خاصًا بهم لأغراض مكافحة المنافسة لأن مستخدمي آبل نادرًا ما يتركون نظامها البيئي.

وحققت لعبة الفيديو المجانية شعبية هائلة بين اللاعبين الشباب منذ إطلاقها في عام 2017، وتتنافس مع لعبة (PUBG) من تينسنت (Tencent).

وتعني إزالة اللعبة أن اللاعبين الجدد لن يتمكنوا من تنزيلها وأن اللاعبين الحاليين لا يمكنهم تلقي التحديثات، لكن يجب أن تستمر اللعبة في العمل على الأجهزة التي تم تثبيتها عليها.

وحصلت فورتنايت على نحو مليوني عملية تنزيل في شهر يوليو 2020 عبر (App Store) و (Google Play Store)، وأنفق مستخدمو آبل نحو 34 مليون دولار، بينما أنفق مستخدمو أندرويد نحو 2 مليون دولار فقط.

وبالنظر إلى أن نظام أندرويد يعمل بشكل مختلف عن (iOS)، فلا يزال بإمكان المستخدمين تنزيل (Fortnite) من موقع (Epic Games) والمتاجر الأخرى غير التابعة لجوجل وتثبيتها على أجهزتهم.

وقالت (Epic Games) في الدعوى القضائية التي رفعتها: لا نسعى للحصول على أي إعفاء نقدي، بل مجرد أمر يمنع جوجل من الاستمرار في فرض سلوكها المناهض للمنافسة ضمن نظام أندرويد البيئي.