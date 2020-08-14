سامسونج تتيح تجربة أجهزتها الذكية في المنزل.. إليك التفاصيل

أعلنت شركة سامسونج عن مبادرة جديدة في الهند تسمى (Experience Samsung at Home)، حيث ستتيح هذه الخدمة الجديدة استكشاف وشراء أجهزة سامسونج.

مع بقاء معظمنا في المنزل والتسوق عبر الإنترنت، تحاول سامسونج أن توفر للمستخدم تجربة أجهزتها في المنزل، ومع هذه الخدمة، يمكن استكشاف أجهزة الشركة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء مباشرة في المنزل.

تساعد هذه المبادرة في حجز عرض توضيحي منزلي لجهاز سامسونج عبر الإنترنت وأيضًا شراء الجهاز عبر الإنترنت واستلامه في المنزل من منفذ (Samsung Exclusive) القريب. وسيكون هذا متاحًا عبر 900 منفذ بيع بالتجزئة وسيوسع البرنامج أكثر في الأشهر المقبلة.

كيف تعمل Experience Samsung at Home؟

يمكن البحث واستكشاف مجموعة أجهزة الشركة مباشرة من المنزل وحجز موعد عبر الإنترنت للعرض التوضيحي المنزلي عبر بوابة (Experience Samsung at Home) من خلال توفير التفاصيل الضرورية.

بعد ذلك، يتعين على المستخدم تحديد أقرب متجر (Samsung Exclusive) في منطقتك، حيث سيتم إرسال تفاصيل الحجز في الوقت الفعلي إلى المتجر المحدد وسيقوم المتجر بإعادة الاتصال بالمستهلك في غضون 24 ساعة لتأكيد الموعد. علاوة على ذلك، سيزور مستشار (Samsung Experience) منزلك وفقًا لوقت العرض التجريبي المحدد، وذكرت سامسونج أيضًا أن جميع (Samsung SECs) مدربين على اتباع إرشادات السلامة.

أثناء توصيل منتجات سامسونج إلى المنزل، سيتم اتباع جميع إرشادات السلامة وسيتم إجراء المعاملة عبر القنوات الرقمية، وبعد نشر العرض التوضيحي للمنزل والشراء، يتلقى العملاء أيضًا رابط ملاحظات عبر الرسائل القصيرة لتقييم التجربة.

وقالت شركة سامسونج: “لقد اتخذنا عددًا من الإجراءات لضمان سلامة المستهلك، حيث إن التباعد الاجتماعي مهم لمكافحة هذا الوباء، كما تُعد (Experience Samsung at Home) مبادرة أخرى لإنشاء رحلات تسوق جديدة لأنها ستساعد على التباعد من خلال الاستفادة من تواجدنا العميق للبيع بالتجزئة في الهند، حيث سيمكن إطلاق خدمة (Experience Samsung at Home) المستهلكين من استكشاف منتجاتنا وشرائها عبر الإنترنت، مع الحصول على الشحنات في وضع عدم الاتصال من متجر (Samsung Exclusive Store)”.

وقال (موهانديب سينغ)، نائب الرئيس الأول لشركة سامسونج في الهند: “تساعد مبادراتنا الجديدة أيضًا تجار التجزئة غير المتصلين بالإنترنت لدينا وقد أدت المبادرة إلى انتعاش حاد في أعمال الهواتف الذكية بعد الإغلاق الذي سببه فيروس كورونا”.