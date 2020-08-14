ريلمي تعلن رسميًا عن هاتفها الأحدث Realme C12

أعلنت (ريلمي) Realme اليوم الجمعة عن هاتفها الذكي الأحدث (ريلمي سي12) Realme C12 الذي يقدم مواصفات مشابهة لهاتف (ريلمي سي15) Realme C15 الذي أُعلن عنه نهاية الشهر الماضي.

ويتشابه هاتفا (ريلمي سي12) و(ريلمي سي15) في الشاشة التي تأتي من نوع IPS LCD بقياس 6.5 بوصات وبدقة +HD، وفي سعة البطارية التي تبلغ 6,000 ميلي أمبير/ الساعة، بالإضافة إلى المعالج الذي يأتي من نوع Helio G35.

ويختلف الهاتفان في مواصفات الكاميرا، إذ يقدم الهاتف الجديد ثلاث كاميرات خلفية بدقة 13 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 2 ميجابكسل لكل من الكاميرتين الثانية والثالثة. أما الكاميرا الأمامية التي تأتي في قطع الشاشة فهي تأتي بدقة 5 ميجابكسل بدلًا من 8 ميجابكسل في (ريلمي سي15).

ويحتوي (ريلمي سي12) ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

وتدعم بطارية الهاتف التي تبلغ سعتها 6,000 ميلي أمبير/ الساعة الشحن باستطاعة 10 واط. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم Realme UI المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10.

ويتوفر هاتف (ريلمي سي12) باللونين الأحمر، والأزرق، وهو متاح للبيع اعتبارًا من 16 آب/ أغسطس الجاري. أما السعر فهو يعادل 128 دولارًا أميركيًا فقط.

يُشار إلى أن هاتف (ريلمي سي15) يمتاز بأنه يقدم أربع كاميرات خلفية، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت، أو 4 جيجابايت، أما ذاكرة التخزين الداخلية فهي بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت. وتأتي الكاميرات الخلفية بدقة 13 ميجابكسل للرئيسية مع فتحة عدسة f/2.2، وبدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.25. ويمتاز الهاتف بدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واط بدلًا من 10 واط.

يُشار إلى أن الهاتف يُعد نسخة معدلة من هاتف (ريلمي سي11) الذي أطلقته الشركة في الهند في شهر تموز/ يوليو الماضي.