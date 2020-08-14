ردمي تُعلن رسميًا عن حاسوب الألعاب Redmi G

أعلنت (ردمي) Redmi – العلامة التجارية التابعة لشركة شاومي – اليوم الجمعة رسميًا عن حاسوبها المحمول الجديد (ردمي جي) Redmi G، الذي ينتمي إلى فئة حواسيب الألعاب.

ويمتاز الحاسوب بأنه يقدم مواصفات متقدمة ولكن بسعر منخفض جدًا نسبيًا، إذ يبدأ سعره من 760 دولارًا أميركيًا حتى 1,000 دولار. وهو يقدم شاشة بقياس 16.1 بوصة مع حافات ضيقة جدًا جعلت الشركة تضع الكاميرا الأمامية إلى الحافة السفلية.

وتأتي شاشة (ردمي جي) بدقة 1920×1080 بكسل، وهي تمتاز بدعم معدل تحديث عالٍ قدره 144 هرتز، وهي تغطي 100% من طيف الألوان sRGB.

ويأتي الحاسوب في ثلاثة خيارات من حيث المعالج وبطاقة الرسوميات، إذ يحتوي الأول معالجًا من نوع Intel Core i5-10200H، وبطاقة الرسوميات المنفصلة (إنفيديا جيفورس جي تي إكس 1650) Nvidia GeForce GTX 1650 بسعر 760 دولارًا، ويحتوي الثاني معالجًا من نوع Intel Core i5-10300H، وبطاقة الرسوميات Nvidia GeForce GTX 1650 Ti بسعر 900 دولار، ويحتوي الثالث معالجًا من نوع Intel Core i7-10750H مع بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce GTX 1650 Ti.

ويحتوي (ردمي جي) بطارية باستطاعة 55 واط/ الساعة. وحتى مع التصميم الرقيق، تَعِد الشركة بأداء تبريد استثنائي عن طريق مروحتي تبريد كبيرتين وثلاثة أنابيب لتبديد الحرارة.

وسيُطلق الحاسوب في الصين اعتبارًا من 17 آب/ أغسطس الجاري، وقد فُتح باب الطلب الأولي عليه من اليوم.

يُشار إلى أنه خلال العامين الماضيين، أخذت العديد من شركات صناعة الهواتف الذكية تتوسع لتدخل في سوق الحواسيب الشخصية، الأمر الذي زاد المنافسة في سوق أصبح يشهد خلال الأشهر الماضية تحسنًا بسبب اضطرار الناس إلى العمل والدارسة من المنزل إبَّان جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19، وذلك بعد سنوات من التراجع في ظل صعود سوق الهواتف الذكية.