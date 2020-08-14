تيليجرام تعلن رسميًا دعم ميزة المكالمات المرئية

أعلنت خدمة التراسل الفوري تيليجرام اليوم الجمعة رسميًا عن دعم ميزة المكالمات المرئية، وذلك احتفالًا بمرور 7 سنوات على إطلاق تطبيقها.

وقالت الخدمة في تدوينة: “يصادف اليوم الذكرى السنوية السابعة لانطلاق تيليجرام. بدأنا في عام 2013 كتطبيق صغير يركز على المراسلة الآمنة وتطورنا منذ ذلك الحين إلى منصة تضم أكثر من 400 ميلون مستخدم”. وأضافت: “يُعد تيليجرام الآن ضمن قائمة أكثر 10 تطبيقات تُنزَّل وتُستخدم في جميع أنحاء العالم للبقاء على اتصال مع العائلة، التعاون مع رفقاء الدراسة والتنسيق مع زملاء العمل”.

وتفتخر تيليجرام بأنها لم تصل إلى هذه المرحلة بمفردها، إذ لم تُطلق أي حملات دعائية قط بل أن جميع المستخدمين قد انضموا للتطبيق بناءً على توصياتٍ من أشخاصٍ يثقون بهم.

وأشارت الخدمة إلى أن عام 2020 سلّط الضوء على أهمية التواصل وجهًا لوجه، لذا اعتبارًا من اليوم أصبحت النسخة الأولية من المكالمات المرئية متاحة على أندرويد. ويمكن للمستخدمين بدء مكالمة مرئية من صفحة جهة الاتصال الأخرى وتشغيل أو إيقاف الكاميرا في أي وقت خلال المكالمة. وكجميع المقاطع المرئية في تيليجرام، تدعم المكالمات المرئية وضع صورة داخل صورة، الأمر الذي سيسمح للمستخدمين بقراءة المحادثات وفعل أمور أخرى أثناء المكالمات

وأكدت تيليجرام أن جميع المكالمات المرئية مشفرة من البداية للنهاية. وستحصل المكالمات المرئية على المزيد من الميزات والتحديثات في الإصدارات اللاحقة، إذ تعمل على إطلاق مكالمات مرئية جماعية في الأشهر المقبلة.

يُذكر أن ميزة المكالمات المرئية ليست متاحة لمستخدمي تيليجرام عبر نظام iOS، وعزت الخدمة ذلك على أن شركة آبل فشلت في مراجعة هذا التحديث في وقتٍ مناسب، مع أنها قدمت التحديث إلى متجر التطبيقات قبل عدة أيام من إرساله إلى متجر بلاي.

وقالت تيليجرام: “إذا كنت تستخدم نظام iOS وترغب في تجربة المكالمات المرئية؛ يجب عليك انتظار آبل حتى تسمح لك، أو التبديل لنظام يملك بعض الاحترام لمُستخدميه ومُطوريه، مثل أندرويد”.

هذا، ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق تيليجرام لهواتف أندرويد من متجر بلاي، ولهواتف آيفون وحواسب آيباد من متجر آب ستور، كما يمكن تنزيله للحواسيب الشخصية من الموقع الإلكتروني الخاص بها.