تطورت الحواسيب المحمولة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث ظهرت حواسيب ويندوز القابلة للطي والثنائية الشاشة، وحواسيب تدعم اتصال شبكات الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى تصاميم جديدة بميزات رائعة.

وعلى الرغم من كل هذه التطورات إلا أن قصر عمر البطارية لا يزال نقطة ضعف بالنسبة للكثير من الحواسيب المحمولة، وهذا بالطبع يمثل مشكلة للكثير من المستخدمين، لذلك يعتبر عمر البطارية أحد العوامل المهمة التي يجب أن نضعها في الاعتبار عند شراء حاسوب محمول جديد؛ خاصةً وأننا نعتمد على هذه الحواسيب كثيرًا أثناء التنقل واجتماعات العمل المهمة.

سنستعرض اليوم أفضل 5 حواسيب محمولة تتمتع بعمر بطارية طويل خلال 2020 استنادًا إلى اختبار البطارية للحواسيب المحمولة الذي أجراه موقع CNET التقني، وبصفة عامة توجد العديد من العوامل التي تتدخل في تحديد عمر بطارية الحاسوب المحمول، حيث يصعب التنبؤ سابقًا بمدى استمرار عمل الحواسيب المحمولة المختلفة أو الطرز المختلفة من الحاسوب نفسه.

من أبرز العوامل الرئيسية التي تؤثر على عمر بطارية الحاسوب المحمول: دقة الشاشة، ونوع وحدة المعالجة المركزية، كما أن بطاقة الرسومات المنفصلة تستهلك طاقة بطارية أكثر من البطاقة المدمجة، أضف إلى ذلك نوع ذاكرة الوصول العشوائي، كما تؤثر لوحة المفاتيح ذات الإضاءة الخلفية أيضًا ولكن تأثيرها بسيط.

فيما يلي أفضل 5 حواسيب محمولة تتمتع بعمر بطارية طويل خلال 2020:

1- حاسوب LG Gram 13:

– عمر البطارية: 12 ساعة و 57 دقيقة.

إذا كان عمر البطارية الطويل، والشاشة المناسبة للتنقل هي أهم الأشياء التي تبحث عنها في الحاسوب المحمول؛ فإن حاسوب LG Gram 13 يعتبر خيارًا مثاليًا لك.

بالإضافة إلى تصميمه الأنيق، وكونه واحدًا من أخف الحواسيب المحمولة على الإطلاق، فهو يتميز أيضًا بعمر بطارية طويل جدًا، حيث تقول شركة (LG) إنه يتخطى 20 ساعة من الاستخدام العادي.

المواصفات:

الطراز: LG Gram 113Z990-R.AAS7U1Z إصدار عام 2019.

الشاشة: شاشة تعمل باللمس، مقاسها 13.3 بوصة، وبدقة 1920 × 1080 بكسلًا.

المعالج: معالج إنتل (Corei7-8565U) الجيل الثامن.

بطاقة رسوميات من إنتل HD Graphics 620.

ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجا بايت.

قرص تخزين من نوع SSD بمساحة 256 جيجابايت.

يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10.

اللون: فضي.

السعر: 5,234 ريالًا سعوديًا.

2- سامسونج Notebook 9 Pro:

– عمر البطارية: 12 ساعة و 30 دقيقة.

يتميز حاسوب سامسونج (Notebook 9 Pro) بالأداء القوي، وعمر البطارية الطويل، بالإضافة إلى أنه يتمتع بهيكل أنيق، وخفيف الوزن.

المواصفات:

الطراز: Notebook 9 Pro NP930MBE-K05US إصدار عام 2019.

الشاشة: مقاسها 13.3 بوصات، وبدقة 1920 × 1080 بكسلًا.

المعالج: معالج إنتل (Core i7-8550U) الجيل الثامن.

ذاكرة الوصول العشوائي: بسعة 16 جيجا بايت.

قرص تخزين داخلي: من نوع SSD سعة 256 جيجابايت.

يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10.

اللون: الفضي.

السعر: 5,189 ريالًا سعوديًا.

3- حاسوب (Dell XPS 13 (9380:

– عمر البطارية: 11 ساعة و 26 دقيقة.

يتميز حاسوب ديل (XPS 13 (9380 إصدار عام 2019 بأنه أكثر نحافة وأقوى من حيث الأداء، فهو يأتي مع شاشة 4K مذهلة ليس لها حدود Infinity Edge من فئة bezel-less، وتعمل باللمس.

المواصفات:

الطراز: Dell XPS 13 9380 إصدار عام 2019.

الشاشة: تعمل باللمس مقاسها 13.3 بوصات، وبدقة 3840×2160 بكسلًا (4K).

معالج الجيل الثامن من إنتل Core i7-8565 U.

ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجا بايت.

قرص تخزين داخلي: من نوع SSD سعة 512 جيجابايت.

يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10.

اللون: الأسود.

السعر: 6,514 ريالًا سعوديًا.

4- حاسوب لينوفو ThinkPad X1 Carbon:

– عمر البطارية: 11 ساعة و 12 دقيقة.

يتميز حاسوب لينوفو (ThinkPad X1 Carbon) بشاشته التي تأتي بمقاس 14 بوصة، وتدعم تقنية (Dolby Vision HDR) التي توفرها لينوفو في عدد من منتجاتها الأخرى للحصول على مزيد من السطوع والتباين ودقة الألوان، وكل ذلك مع الحفاظ على عمر بطارية طويل.

الطراز: (Lenovo Thinkpad X1 Carbon (20QD0000US.

الشاشة: 14 بوصة، بدقة 1920 × 1080 بكسلًا.

المعالج: معالج إنتل (Core i7-8565U) الجيل الثامن.

ذاكرة الوصول العشوائي: بسعة 16 جيجابايت.

قرص التخزين الداخلي: من نوع PCIe SSD بسعة 512 جيجابايت.

يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10.

اللون: الأسود.

السعر: 6920 ريالًا سعوديًا.

5- جهاز آبل MacBook Pro:

– عمر البطارية: 10 ساعات و 32 دقيقة.