إنستاجرام تنفي عدم حذف الصور والرسائل المباشرة من خوادمها

حصل باحث أمني على مكافأة قدرها 6000 دولار بعد أن وجد أن منصة إنستاجرام تحتفظ بالصور والرسائل المباشرة الخاصة على خوادمها بعد فترة طويلة من حذفها.

حيث وجد الباحث الأمني ​​المستقل (Saugat Pokharel) عندما قام بتنزيل بياناته من منصة إنستاجرام – وهي ميزة أطلقتها المنصة في 2018 للامتثال لقواعد البيانات الأوروبية الجديدة – أنها احتوت على صور ورسائل خاصة مع مستخدمين آخرين كان قد حذفها سابقًا.

ليس من غير المألوف أن تقوم الشركات بتخزين البيانات المحذوفة حديثًا لبعض الوقت حتى يمكن حذفها بشكل صحيح من شبكاتها وأنظمتها وذاكرة التخزين المؤقت، حيث قالت منصة إنستاجرام إن الأمر يستغرق حوالي 90 يومًا حتى تتم إزالة البيانات المحذوفة بالكامل من أنظمتها.

لكن (Saugat Pokharel) وجد أن بياناته المحذوفة ظاهريًا منذ أكثر من عام لا تزال مخزنة على خوادم المنصة، ويمكن تنزيلها باستخدام أداة تنزيل البيانات الخاصة بالشركة.

أبلغ (Saugat Pokharel) عن الخطأ في أكتوبر 2019 من خلال برنامج مكافأة الأخطاء في إنستاجرام وقال إنه تم إصلاح الخلل في وقت سابق من هذا الشهر.

قال متحدث باسم منصة إنستاجرام لموقع (TechCrunch): “أبلغ الباحث عن مشكلة، حيث يتم تضمين الصور والرسائل المحذوفة لشخص ما في نسخة من معلوماتهم إذا استخدموا أداة (Download Your Information) على إنستاجرام. لقد أصلحنا المشكلة ولم نرى أي دليل على إساءة الاستخدام. نشكر الباحث على إبلاغنا بهذه المشكلة”.

الجدير بالذكر أن شركة فيسبوك أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن إطلاق خدمة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة (ريلز) Reels كميزة في تطبيق إنستاجرام، وهي الميزة التي تهدف بها إلى منافسة خدمة (تيك توك) TikTok الشهيرة، في الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة أخرى. حيث تتيح لك الخدمة الجديدة إنشاء مقاطع فيديو قصيرة مدتها 15 ثانية، وتعديلها ونشرها في حسابك في تطبيق إنستاجرام، ومن المتوقع أن تمنح الخدمة المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي والمبدعين الآخرين طريقة جديدة لإنشاء محتوى فيديو قصير ومشاركته.

ولتعلم كيفية استخدام خدمة Reels لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة ونشرها في إنستاجرام، يمكنك زيارة الرابط هنا للاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالخدمة الجديدة.