إذا كنت لا تعرف ماذا تشاهد فاسأل جوجل

إذا كنت تكافح للعثور على شيء جديد لمشاهدته على التلفاز، فهناك أخبار سارة، حيث قامت شركة جوجل بتضمين نتائج البرامج المعروضة على التلفاز في نتائج بحث جوجل الآن.

تم وصف الميزة الجديدة في منشور على مدونة جوجل يوم أمس، ويمكنك تجربتها بنفسك من خلال البحث عن (ما تشاهده) أو (العروض الجيدة لمشاهدتها) في تطبيق جوجل على نظام (iOS) أو عبر متصفح كروم على نظام أندرويد.

جرب الميزة الجديدة وسترى صفًا جديدًا من المحتوى للعروض التلفزيونية الحية الشهيرة التي هي قيد التقدم بالفعل، بالإضافة إلى قائمة بالعروض والأفلام الموصى بها والمصممة لتناسب ذوقك وخدمات البث التي تشترك فيها.

سيؤدي النقر فوق فيلم موصى به إلى إظهار جميع خدمات البث حيث يتوفر هذا الفيلم للمشاهدة، لكن جوجل تقوم بإدراج يوتيوب أولاً بدلاً من إعطاء الأولوية للخيار الأقل تكلفة أولاً.

ومع ذلك، سيقدر عشاق الرياضة القدرة على البحث عن فريقهم المفضل ورؤية جميع الطرق المتاحة التي يمكنهم من خلالها متابعة مباراتهم التالية، ووفقًا لشركة جوجل ستكون هذه الميزة متاحة أولاً لفرق (MLB) و(NBA) قبل الانتقال إلى المزيد من البطولات في المستقبل.

الفكرة من التحديث الجديد هي تقليل الوقت الذي نقضيه جميعًا في البحث عن شيء لمشاهدته، فهناك أكثر من 5،000،000 عملية بحث عن (ما يجب مشاهدته) كل شهر في الولايات المتحدة وحدها، وفقًا لمنصة (Keywordtool.io)، لذلك من الواضح أن الأشخاص بحاجة إلى المساعدة.

يعكس تحديث البحث بعض الأعمال التي كانت تقوم بها جوجل على نظامها الأساسي الذكي (Android TV) والذي أوصى – على مدار السنوات القليلة الماضية – بمحتوى لمستخدميه.

تشهد منصة أندرويد تي في (Android TV) نموًا بطيئًا لكن بثبات، حيث شاركت شركة جوجل بعض الإحصائيات الجديدة حول منصتها. وتُعد منصة أندرويد تي في بمثابة إصدار خاص من نظام التشغيل أندرويد مصمم لمشغّلات الوسائط الرقمية ومكبّرات الصوت وأجهزة التلفاز. وكانت منصة (Android TV) موجودة منذ عدة سنوات، لكن استخدامها لا يزال ضئيلًا مقارنة بالمنافسين الرئيسيين، مثل (Roku) و (Amazon Fire TV).

من الممكن أن تكون الميزة الجديدة متاحة في منطقتك، وإذا لم تكن كذلك فسوف تصل في المستقبل القريب بلا شك.