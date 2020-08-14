أمازون تتوسع لتدخل في سوق الصيدليات الإلكترونية

أطلقت شركة أمازون اليوم الجمعة صيدلية على الإنترنت في الهند لخدمة مدينة بنغالورو الجنوبية، وهي أحدث خطوة من قبل عملاقة التجارة الإلكترونية لتوسيع نطاق وصولها في سوق نامٍ رئيسي.

وقالت أمازون: إن خدمة (صيدلية أمازون) Amazon Pharmacy بدأت وستقدم قريبًا خدمات التوصيل في جميع أنحاء المدينة. وهي تقدم كلًا من الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والأدوية التي تتطلب وصفة طبية بالإضافة إلى الأجهزة الصحية الأساسية والأدوية العشبية الهندية التقليدية.

وتأتي هذه الخطوة وسط المنافسة المتزايدة في الهند مع منافسيها: (فليبكارت) Flipkart المملوكة لشركة (وول مارت) Walmart، وخدمة البقالة على الإنترنت (جيومارت) JioMart التي يملكها الملياردير (موكيش أمباني).

وقررت أمازون الشهر الماضي فتح 10 مستودعات جديدة في الهند والبدء في تقديم التأمين على السيارات. وذكرت وكالة رويترز في شهر حزيران/ يونيو أنها حصلت أيضًا على تصريح لتوصيل المشروبات الكحولية في ولاية البنغال الغربية الهندية.

ولم تنته الهند بعد من وضع اللوائح الخاصة بمبيعات الأدوية عبر الإنترنت، أو الصيدليات الإلكترونية، لكن نمو البائعين عبر الإنترنت، مثل: (ميدلايف) Medlife، و(نتميدز) Netmeds، و(فارم إيزي) PharmEasy، قد هدد الصيدليات التقليدية.

وقالت الشركات: إنها تمتثل لجميع القوانين الهندية حتى مع استمرار العديد من مجموعات التجار في الاحتجاج على الصيدليات الإلكترونية، قائلة: إنها ستؤدي إلى بيع الأدوية دون التحقق المناسب.

وعلى صعيد منفصل، أعادت شركة أمازون قبل أيام تسمية علامتها التجارية (تويتش برايم) Twitch Prime، وذلك من خلال إسقاط اسم (تويتش) Twitch والتأكيد على الجزء الرئيسي من العلامة التجارية، ليصبح اسم الخدمة الآن (برايم جيمينج) Prime Gaming.

وتمنح خدمة (تويتش برايم) مشتركي خدمة (أمازون برايم) Amazon Prime امتيازات على منصة البث المباشر التابعة للشركة.