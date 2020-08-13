Android Auto.. لماذا يجب أن تحوي سيارتك على هذا النظام؟

في الماضي، كانت سياراتنا مزودة بنظام راديو أساسي إلى حد ما، وتمت ترقيته لاحقًا حيث يمكنه دعم الأقراص المضغوطة، ثم بدأنا في رؤية المزيد من مصنعي السيارات يقدمون شاشات تعرض المزيد من المعلومات ويمكن استخدامها حتى لبث مقطع الفيديو عند الرجوع للخلف، وفي هذه الأيام، أصبحت سياراتنا أكثر ذكاءً مع التكنولوجيا، مثل نظام Android Auto من جوجل، مما يسمح لنا بربط هواتفنا بسياراتنا للحصول على إمكانيات موسعة مع نظام تشغيل مألوف أكثر.

بالنسبة لأولئك غير المألوفين، فإن Android Auto هو في الأساس إجابة جوجل لأنظمة المعلومات والترفيه الخاصة بالسيارات، حيث بدلاً من كل صانع سيارات يستخدم برامجه الخاصة، يقدم Android Auto – الذي يعتمد على نظام أندرويد – واجهة مألوفة بالإضافة إلى التطبيقات التي تستخدمها بالفعل، مثل خرائط جوجل ورسائل جوجل وغير ذلك الكثير.

فلماذا تختار استخدام Android Auto بدلاً من النظام الافتراضي الذي يتم تحميله بواسطة شركة صناعة السيارات؟ بالنسبة للمبتدئين، السلامة أولًا. فنظرًا لحقيقة أن Android Auto مرتبط مع هواتفنا الذكية ومتزامن معهم، فهذا يعني أنه يمكن للسائقين التركيز أكثر على القيادة، حيث يمكن الآن عرض المعلومات من هواتفنا، مثل المكالمات أو الرسائل الواردة، على شاشة السيارة التي تعمل بنظام Android Auto. كما يمكنك أيضًا التحكم بها والتفاعل معها من خلال عناصر التحكم الموجودة على عجلة القيادة إذا كانت مدعومة من قبل صانع السيارة.

نظرًا لأن Android Auto يعتمد على نظام أندرويد، فستتمكن أيضًا من الوصول إلى مزايا مثل مساعد جوجل، حيث يمكنك استخدام صوتك للتفاعل مع جهازك مثل إجراء المكالمات وإرسال الرسائل والتنقل وما إلى ذلك. وسيكون هناك أيضًا دعم للتطبيقات التي قد تستخدمها بالفعل على هاتفك الذكي، (Pandora) و(Spotify) و(Waze)، على سبيل المثال لا الحصر.

سيوفر هذا الوقت للمستخدمين في الاضطرار إلى تعلم نظام جديد تمامًا، خاصةً عندما يتعلق الأمر بتطبيقات الملاحة، حيث في بعض الأحيان لا تكون التطبيقات المجمعة من قبل شركات صناعة السيارات محدثة ولا تقدم معلومات في الوقت الفعلي.

عندما نتحدث عن السيارات الفاخرة المزودة بنظام أندرويد أوتو للمعلومات والترفيه، تتبادر سيارات أودي إلى الذهن. حيث تتميز (Audi Q8) بنظام أندرويد أوتو للمعلومات والترفيه بشاشة مزدوجة تعمل باللمس مع شاشة عليا مقاس 10.1 بوصة وشاشة سفلية مقاس 8.6 بوصة. فالشاشة العليا قادرة على التعامل مع الصوت والتنقل عبر الهاتف الذكي والتكامل، بينما تغطي الشاشة السفلية ميزات مثل المناخ وتعديل المقاعد والاختصارات المختلفة وكذلك التعرف على خط اليد.