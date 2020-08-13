5 نصائح للنجاح أثناء العمل من المنزل في هذه الأيام

أصبح العمل من المنزل هو الوضع الطبيعي الجديد لمعظم العاملين في وقتنا الحاضر، حيث جعل ملايين العمال مكاتبهم الجديدة في منازلهم أثناء وباء كورونا.

لقد كانت جاذبية العمل في ملابسك وعلى الأريكة فكرة مرحب بها قبل (COVID-19). ومع ذلك، لا تشعر بالراحة أثناء العمل من المنزل، حيث تستمر في التواصل مع العملاء للحفاظ على مستوى عالٍ من الوعي وممارسة الأمن السيبراني والحفاظ على سير عمل فعال. لقد تكيفنا مع العمل من المنزل واستخدمنا أدوات مختلفة لتدفق العمل عن بُعد بكفاءة. لذلك سوف نشارك 5 نصائح حول كيفية العمل من المنزل بنجاح.

5 نصائح للنجاح أثناء العمل من المنزل:

إن وجود الحلول التقنية المناسبة للحفاظ على عبء العمل اليومي أمر لا بد منه، كما أن استخدام الاتصال الفوري وبرامج الوصول عن بُعد وأدوات التعاون القائمة على السحابة من المكونات الأساسية للقدرة الكلية على الاستمرار في العمل بأقل قدر ممكن من الانخفاض في الإنتاجية.

خصص موقعًا محددًا للعمل داخل منزلك، بالطبع تريد الجلوس على أريكتك وإتمام عملك، لكننا لا نوصي بهذا الأسلوب، فمن الأفضل أن يكون لديك منطقة واحدة تعمل فيها داخل منزلك.

ضع حدودًا لساعات العمل، سواء كان ذلك يعني تخصيص وقت للمهام أو تخصيص أيام لأنواع معينة من العمل، فإن هذا يساعد في تقليل الانقطاعات على مدار اليوم، ولا تنس أن تأخذ استراحة لتناول طعام الغداء أو الخروج في نزهة على الأقدام لتصفية الذهن.

قم بتمكين موظفيك واجعلهم جزءًا من النجاح، حيث يكمن أحد العوامل الرئيسية في نجاح القوى العاملة عن بُعد في مقدار تمكين الموظف داخل الشركة، فالأشخاص هم أفضل الأصول وبدونهم لا وجود للإنتاجية.

حافظ على سلامتك الشخصية في مقدمة ذهنك، تعتبر الإنتاجية مهمة في أوقات كهذه، ولكن لا شيء يضاهي رفاهيتك أنت وعائلتك. خذ دائمًا وقتًا من كل يوم للعائلة، سواء كان ذلك يعني الذهاب في نزهة على الأقدام أو لعب لعبة منظمة في فناء منزلك أو متابعة الأحداث الجارية. حيث سيحافظ ذلك على صحتك ويعزز علاقتك مع العائلة أثناء العمل من المنزل ويعزز قدرتك على العمل لفترة طويلة دون إرهاق.

كما يمكنك تعلم بعض المهارات الجديدة أثناء عملك من المنزل.