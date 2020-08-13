يتحدث الجميع عن تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة (تيك توك) TikTok على خلفية الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين، ولكن خارج الصين هناك قلة من الأشخاص يعرفون شركة (بايت دانس) ByteDance الصينية المالكة للتطبيق، التي تعتبر من أكبر شركات التقنية في الصين والعالم.

وبالرغم من أن تطبيق (تيك توك) يمثل قمة نجاحات الشركة على مستوى العالم، إلا أن الشركة تمتلك بالفعل مجموعة من التطبيقات الناجحة في مجموعة من الدول الآسيوية المختلفة وفي الصين سوقها الأول والأهم والرئيسي، مثل: تطبيق (Douyin) الذي توازي شهرته في الصين شهرة تطبيق (تيك توك) في العالم.

كما تتصدر شركة (ByteDance) – التي تتخذ من العاصمة الصينية بكين مقرًا رئيسيًا لها – قائمة الشركة الناشئة الأعلى قيمة في العالم إذ تصل قيمتها إلى 140 مليار دولار وفقًا لتقرير CB Insights.



فيما يلي 5 حقائق ربما لا تعرفها عن شركة ByteDance المالكة لتطبيق TikTok:

1- عدد موظفي الشركة يتجاوز عدد موظفي فيسبوك:

في شهر مارس من العام الحالي كشف المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة (Zhang Yiming) أن عدد موظفي الشركة في العالم قد تجاوز 60.000 موظف ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 100.000 بنهاية هذا العام، ووفقًا لموقع The Information يشكل موظفي مبيعات الإعلانات ومراقبة المحتوى ربع القوى العاملة في شركة (ByteDance).

حيث لدى الشركة الآن عددًا أكبر من الموظفين يتجاوز موظفي شركة فيسبوك، لكن شركة فيسبوك تتفوق عليها في تحقيق الإيرادات، حيث حققت الشركة الأمريكية أرباحًا بلغت 71 مليار دولار في عام 2019، بينما حققت شركة (ByteDance) أرباحًا بقيمة 17 مليار دولار في العام نفسه.

2- جميع منتجاتها تستخدم الذكاء الاصطناعي:

لا يتطلب تطبيق الأخبار الصيني (Jinri Toutiao) الرائد من شركة (ByteDance) رئيس تحرير لقيادة إستراتيجية المحتوى الخاصة به كما تفعل منصات الأخبار الأخرى، لأن طاقم تحرير المحتوى في التطبيق عبارة عن مجموعة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق التي تقدم محتوى مخصصًا للمستخدمين.

حيث يستخدم التطبيق الذكاء الاصطناعي مثل تطبيقات الشركة الرئيسية الأخرى: (TikTok) و (Douyin) لعرض موجز ​​لا نهائي للمستخدم من المنشورات ومقاطع الفيديو التي أوصت بها الخوارزميات، وكل ذلك استنادًا إلى عمر المستخدم، وجنسه، وموقعه، وتفضيلاته الشخصية.

3- تميل الشركة للاستثمار في الشركات الناشئة:

بعد تأسيسها بعام واحد فقط – في عام 2013 – بدأت الشركة في الاستثمار في سلسلة من المدونات والشركات الإعلامية الصينية: مثل مدونة (Xinzhiyuan) التي تركز على الذكاء الاصطناعي، والموقع الإخباري الصيني الإقتصادي (Caixin Globus).

كما اتجهت الشركة للاستثمار خارج الصين، حيث يُمثل استحواذها على تطبيق (Musical.ly) في عام 2017 الذي تحول لاحقًا إلى تطبيق (TikTok) من أبرز نجاحات الشركة في مجال الاستثمار الخارجي، واستنادًا إلى عمليات الاستثمار النوعية التي تقوم بها الشركة فإنها تفضل قطاعات تقنية معينة على قطاعات أخرى خاصة القطاعات التقنية الخدمية.

4- لدى شركة ByteDance خطط كبيرة للألعاب:

في شهر مارس حصلت الشركة على أول ترخيص لإطلاق ألعاب للهواتف المحمولة من السلطات الصينية، مما يسمح لها بنشر ألعاب للهواتف بشكل قانوني في السوق الصيني.



وذكر تقرير لموقع Bloomberg أن الشركة تقوم أيضًا ببناء قسم ألعاب سيوظف أكثر من 1000 موظف، مع وجود لعبتان بالفعل في طور الإعداد، كما أفاد تقرير أخر أن لعبة (Combat of Hero) التي طورتها الشركة أصبحت أكثر ألعاب iOS المجانية تنزيلًا في اليابان لمدة أربعة أيام متتالية خلال شهر مارس.



5- قطاع التعليم عبر الإنترنت هدف إستراتيجي للشركة:

بذلت الشركة على مدار العامين الماضيين عدة محاولات للحصول على موطئ قدم في قطاع التعليم عبر الإنترنت من خلال إطلاق منصات تعلمية جديدة في الصين؛ مثل: Gogokid، و AiKID، و Dali Ketang، بالإضافة إلى العديد من عمليات الاستحواذ والاستثمارات الجديدة، حيث يقول مسئول تنفيذي كبير في الشركة: “إن الشركة تخطط لاستثمار مبلغ ضخم من رأس المال في أعمال تكنولوجيا التعليم”.