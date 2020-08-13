5 أسباب تشرح لماذا Surface Duo ولد ميتًا؟

بعد طرحه لأول مرة في عام 2019، وبعد أشهر من المضايقات من المديرين التنفيذيين لشركة مايكروسوفت، تم توفير هاتف Surface Duo أخيرًا للطلب، ومع اكتساب الهواتف القابلة للطي قوة في السوق، مثل (Galaxy Fold 2) و(Galaxy Z Flip 5G)، هناك بالتأكيد سوق للهواتف الذكية القابلة للطي.

يقدم هاتف مايكروسوفت Surface Duo مظهرًا مختلفًا للهاتف الذكي القابل للطي، ومع ذلك، يمنحنا تصميمًا أقرب إلى تصميم (ZTE Axon M)، ولكن هذا التصميم يمنحك فكرة عامة إلى أين ذهبت مايكروسوفت بهاتفها الذكي.

مواصفات قديمة:

بينما يتحول جزء كبير من السوق إلى الأجهزة ذات الميزانية المحدودة مثل (Pixel 4a) و(OnePlus Nord)، تخرج مايكروسوفت من البوابات المتأرجحة. ولكن بدلاً من تقديم هاتف قوي ينافس في السوق، قدمت هاتف Surface Duo الذي يبدو ميتًا منذ ولاته.

مواصفات Surface Duo:

شاشة (AMOLED) مزدوجة مقاس 5.6 بوصة؛ مجمعة: 8.1 بوصة.

المعالج سنابدراجون 855.

6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائية.

سعة التخزين الداخلية 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

كاميرا أساسية بدقة 11 ميجابكسل.

بطارية 3577 مللي أمبير.

يمكننا أن نسامح إدراج سنابدراجون 855 في Surface Duo نظرًا لحقيقة أن مايكروسوفت تعمل على هذا الجهاز لبعض الوقت، وتم الانتهاء من التصميم النهائي بالفعل، ومن ثم كان لا بد من وضعه قيد الإنتاج، جنبًا إلى جنب مع اجتياز اختبارات الجودة اللازمة لهاتف مثل هذا.

الأمر المخيب للآمال هو حجم البطارية الأقل من المتوسط​​، وإدراج 6 جيجابايت فقط من ذاكرة الوصول العشوائية، ونقص التخزين القابل للتوسيع، ومن الواضح من ورقة المواصفات أن هذا الجهاز أكثر حماسة، وليس شيئًا يمكن أن يسيطر على الاتجاه السائد.

تأمل شركة مايكروسوفت أن تستخدم Surface Duo للإنتاجية، ولكن قد تواجه بعض المشاكل مع وحدة المعالجة المركزية القديمة وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) التي تأتي بحجم 6 جيجابايت.

كاميرا واحدة فقط!

ليس الأمر أن مايكروسوفت قامت بتضمين كاميرا واحدة فقط على Surface Duo. ما عليك سوى إلقاء نظرة على (iPhone SE 2) أو (Pixel 4a)، ويمكن التغاضي عن ذلك، على الرغم من أن هاتف مايكروسوفت الجديد يتيح شراء أربعة هواتف (Pixel 4a) ثم ربطها معًا للحصول على (Ultimate Pixel).

نظام الكاميرا الواحدة مزعج لأن الجودة لن تقترب حتى من ما تفعله جوجل أو آبل أو سامسونج بكاميرات الهواتف الذكية. إنه أمر مخيب للآمال، على أقل تقدير، لأنك على الأرجح ستظل ترغب في حمل هاتف ذكي آخر معك لالتقاط صور قوية عند ظهور الفرص.

لا مستقبل:

هناك أكثر من سبب لاختيار مايكروسوفت التمسك بمعالج سنابدراجون 855 بدلاً من الانتقال حتى إلى (855+ SoC). كما تم الانتهاء من تصميم هاتف مايكروسوفت قبل وقت طويل من وصول معالج سنابدراجون 865 إلى السوق، وكان سيتطلب الأمر من مايكروسوفت العودة إلى لوحة التصميم في وقت متأخر جدًا من العملية، وهذا يعني أن هاتفك الجديد تمامًا لن يتمكن من الاستفادة من شبكات الجيل الخامس.

وبالعودة إلى الإنتاجية، لن تصمد ذاكرة الوصول العشوائية بسعة 6 جيجابايت لجهاز من المستوى الرئيسي في مواجهة اختبار الزمن، فلا بأس في الوقت الحالي، ولكن من المحتمل ألا يصمد خلال السنوات القليلة المقبلة.

الأساسيات ليست مدمجة:

أنت بالفعل تضحي بالأداء وستفتقر إلى المستقبل مع عدم وجود شبكات الجيل الخامس في هاتف Surface Duo، ولكن هناك بعض الأساسيات التي لم يتم تضمينها أيضًا في الهاتف، حيث يمكنك على الأرجح، التغلب على نقص الشحن اللاسلكي لجهاز من الجيل الأول، ولكن في عالم تكون فيه المدفوعات غير التلامسية أمرًا بالغ الأهمية، فإن هاتف مايكروسوفت لا يملك تقنية NFC.

بالتأكيد، لا تستطيع مايكروسوفت أبدًا توقع المناخ العالمي لعام 2020، ولكن حتى الآن، إن عدم القدرة على النقر فوق علامة NFC هو أمر محبط بشكل عام. وربما لا يهم كثيرًا لأن هذا جهاز من الجيل الأول، لكنه إغفال مزعج.

أخيرًا، في حين أنه من الرائع أن تقوم مايكروسوفت بتضمين 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من سعة التخزين، فهذا كل ما تحصل عليه. فلا توجد فتحة لبطاقة (microSD) مضمنة، ولكن Surface Duo يضمن نظامًا ثنائي الشريحة مع (Nano-SIM) و(eSIM)، ولكن كان من الممكن استخدام هذه المساحة في فتحة بطاقة (microSD).

السعر:

سيصدر Surface Duo في 10 سبتمبر مقابل 1400 دولار أمريكي، وهذا جهاز ذو شاشة مزدوجة يتميز بمواصفات عمرها عامين ويفتقد بعض المميزات الرئيسية.