مايكروسوفت تَعِد بـ 3 سنوات من تحديثات أندرويد لـ Surface Duo

وعدت مايكروسوفت بدعم هاتفها الجديد الثنائي الشاشة المرتقب (سيرفس دوو) Surface Duo بتحديثات أندرويد لمدة ثلاث سنوات.

وقال متحدث باسم عملاقة البرمجيات الأمريكية اليوم الخميس لموقع The Verge: “سيُدعم (سيرفس دوو) Surface Duo بنظام التشغيل وتحديثات الأمان لمدة 3 سنوات”. وهذا يعني أنه إن اشترى مستخدم هاتف أندرويد الثنائي الشاشة الذي سيتوفر بسعر 1,399 دولارًا أميركيًا، فسيضمن الحصول على أحدث إصدارات أندرويد لمدة ثلاث سنوات. وبطبيعة الحال، سيشمل هذا أيضًا تحديثات لمشغل أندرويد المخصص من مايكروسوفت على الجهاز وأي تحسينات أخرى للبرامج من المحتمل إجراؤها في الأشهر والسنوات المقبلة.

ويتماشى هذا مع التزام مماثل حديث من شركة سامسونج التي تقدم دعم “ثلاثة أجيال من تحديثات أندرويد” لهاتف (جالاكسي إس10) والأحدث باستثناء هواتف سلسلة (جالاكسي أي). كما تتماشى مع التزام لمدة ثلاث سنوات أيضًا من جوجل لهواتف بكسل. وتوفر جوجل ما لا يقل عن 3 سنوات من تحديثات أندرويد من وقت توفر الجهاز لأول مرة في متجر الشركة.

ويُعتقد أن هذه الخطوة من مايكروسوفت مرحب بها، خاصةً بعد أن عانى نظام أندرويد من التحديات مع التحديثات والدعم الأمني على مر السنين. وبفضل مساعي جوجل، فقد أصبح انتشار تحديثات أندرويد يتحسن بسرعة، إذ كان لنظام أندرويد 10 أسرع معدل انتشار مقارنة بأي إصدار من نظام أندرويد حتى الآن.

ويأتي الوعد الجديد من مايكروسوفت بعد يوم واحد فقط من الإعلان عن عزمها شحن الهاتف اعتبارًا من 10 أيلول/ سبتمبر المقبل، ما يعني أن الجهاز قد يُطرح في السوق قبل هاتف (جالاكسي زد فولد 2) من سامسونج الذي ليس له تاريخ إصدار حتى الآن، إذ أكدت العملاقة الكورية الجنوبية أنه سيكون متاحًا للطلب الأولي اعتبارًا من الأول من شهر أيلول/ سبتمبر.

ويحتوي أول هاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد من مايكروسوفت على شاشتَي OLED منفصلتين بقياس 5.6 إنشات، ودقة 1800×1350 بكسل، مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 4:3.

وتتحد الشاشتان معًا من خلال مفصل بزاوية 360 درجة لتشكيل شاشة (PixelSense Fusion) أكبر بقياس 8.1 إنشات، وبدقة 2700×1800 بكسل، مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3:2.