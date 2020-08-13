ماذا يحدث في شركة إنتل العملاقة؟

إن إلقاء نظرة سريعة على البيانات المالية لشركة إنتل لا يشير إلى أن الشركة تعاني من أي شيء، حيث حصدت الشركة 19.7 مليار دولار في إيرادات الربع الثاني هذا العام، بزيادة 20 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ومن الواضح أن انهيار إنتل الوشيك ليس صحيحًا تمامًا، لكن النتائج المالية لا تروي القصة كاملة.

فقد سعر سهم شركة إنتل 17 في المئة من قيمته، ويرجع السبب في ذلك لتأكيد الشركة أن عقدة المعالجة 7 نانومتر ستتأخر لمدة ستة أشهر، وإذا كنت تريد إجابة عن كيفية وصول إنتل إلى موقعها الحالي، فعليك العودة إلى الوراء قليلاً.

تحتل شركة إنتل موقعًا فريدًا بين عمالقة أشباه الموصلات، فهي الشركة الوحيدة التي لا تزال تمتلك وتشغل مصانعها الخاصة، التي توجد في الولايات المتحدة وأيرلندا والصين ودولة الاحتلال الاسرائيلي، فهي تعمل بطريقة ما يُعرف باسم (التكامل الرأسي)، الذي يعني أن شركة إنتل تمتلك سلسلة التوريد الخاصة بها، ولا يقتصر تكليف موظفي الشركة على تصميم المعالجات فحسب، بل يتم أيضًا تصنيعها باستخدام عمليات الطباعة الحجرية المتقدمة – وصولاً إلى الترانزستورات على مستوى النانومتر.

إنه موقف شركة إنتل الآن لا تشاركه أي شركة في الصناعة – باعت (AMD) منتجاتها الفخمة منذ فترة طويلة ولم يكن لدى (Nvidia) أي شيء، وبدلاً من ذلك، يستخدمون شركات مثل (TSMC) و(GlobalFoundries) وسامسونج لإنتاج رقائق نيابة عنهم.

لفترة طويلة كان هذا هو الحال بالنسبة لشركة إنتل ومع ذلك، فهو أيضًا مفتاح للحديث اليوم حول سبب توقف إنتل بعد حفاظها على الصدارة لسنوات، كما واجهت إنتل بعض المطبات السريعة الشديدة.

لماذا توقفت إنتل عند 14 نانومتر؟

يجب أن تكون عقدة المعالجة 10 نانومتر بمثابة الإنجاز التكنولوجي لشركة إنتل، حيث توظف الشركة الآلاف من المهندسين المتميزين، ووفقًا لمعظم التقارير، كانوا جميعًا حريصين على جعل عقدة العملية 10 نانومتر أكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية على هذا الكوكب. وعلى الرغم من كل خبرات الشركة – لا تنخدع أبدًا بالاعتقاد بوجود نقص في الأشخاص المهرة في الشركة – فإن العقدة 10 نانومتر لن تمنح إنتل مطلقًا الميزة الرائدة التي كانت تهدف إليها.

كان أول منتج 10 نانومتر، (Cannon Lake)، وهو عبارة عن تقليص قالب لمعمارية (Kaby Lake) المشتقة من (Skylake)، حيث كان من المفترض في البداية إطلاقه في عام 2015.

تأخرت بشكل كبير وخفضت رتبتها بعد ذلك، من حيث النطاق والحجم، وكانت شريحة (Cannon Lake) الأولى والوحيد ، كما تم إصدار (Core i3 8121U) في أوائل عام 2018. ومع ذلك، لا يمكنك تسميته إطلاقًا.

تم العثور على المعالجات 10 نانومتر الوحيدة المتوفرة حاليًا في أجهزة الحواسيب المحمولة من الجيل العاشر، والتي تم إطلاقها بعد أكثر من عام من ظهور (Cannon Lake) على الساحة. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن بديل هذا الجيل من الرقائق، (Tiger Lake)، في سبتمبر، كما يجب أن يضع ذلك إنتل في إيقاع إطلاق 10 نانومتر أكثر ثباتًا على الأقل.

بالعودة إلى يونيو 2018، استقال الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، (Brian Krzanich)، بسبب الكشف عن علاقة شخصية وتوافقية مع أحد موظفي الشركة. حيث ترك خلفه المدير المالي السابق (بوب سوان)، مع الوظيفة المؤسفة المتمثلة في كتابة خطاب مفتوح لشركاء إنتل ومورديها ومساهميها الذين يواجهون الشائعات المتزايدة عن نقص الإمدادات في الشركة بعد ذلك بوقت قصير.

وجاء في الرسالة المفتوحة: “إن العودة المفاجئة لنمو (PC TAM)، (إجمالي السوق القابل للعنونة)، قد ضغطت على شبكة مصانعنا، ونحن نعطي الأولوية لإنتاج معالجات (Intel Xeon) و(Intel Core) حتى نتمكن بشكل جماعي من خدمة القطاعات العالية الأداء في السوق. ومع ذلك، فإن العرض محدود بلا شك، لاسيما على مستوى الدخول في سوق أجهزة الحاسب”.

أثرت هذه المشكلة بشكل حاد على أحدث عمليات الشركة وأكثرها إنتاجية، 14 نانومتر، والتي تشكل أفضل وحدات المعالجة المركزية للألعاب من إنتل حتى يومنا هذا، ويُعتقد أن نقص المعروض من إنتل قد نتج عن الازدحام الناجم عن التباطؤ البالغ 10 نانومتر وأكثر من ذلك، تم نقل المنتجات إلى عملية 14 نانومتر الحديثة.

وصلت إنتل إلى نقطة انعطاف، فعندما لم يعد نهجها المعتاد في التعامل مع الشائعات والمضاربة كافياً، ويتعين عليها السيطرة على التحديات التي تواجهها الآن.

كما ذكرنا من قبل، فإن هذه التحديات تنفرد بها إنتل من بين أكبر شركات تصنيع الرقائق في العالم لأنها تمتلك وتدير مصانعها الخاصة. بينما تعلمت (AMD) العيش بدون ذراع التصنيع الخاص بها، ولم يكن لدى (Nvidia) أبدًا منتجات (fabs) لتبدأ بها، ومنذ ذلك الحين أصبحت إنتل الشركة المصنعة للرقائق الأكثر قيمة في الولايات المتحدة، حيث تمكنت من الحفاظ على قسم التصنيع الداخلي لديها بدرجة عالية من النجاح طوال هذه السنوات، لكن شوهت عملية 10 نانومتر سجلًا شبه نظيف لذراع إنتل التصنيعي.

ومع ذلك، فإن تأخير العملية 10 نانومتر لن يؤدي فقط إلى إجهاد الإمداد لعملية 14 نانومتر التشغيلية، ولكن أيضًا يوقف طرح البنى، مثل (Ice Lake)، التي ترتبط ارتباطًا جوهريًا بعملية الطباعة الحجرية المتقدمة، ويلحق الضرر بالشركة المنسقة.

لا تزال رقائق خادم (Intel Ice Lake) هي (MIA)، ومن غير المرجح أن تظهر معالجات سطح المكتب 10 نانومتر الأكثر ملاءمة للاعبي الحاسب الشخصي حتى عام 2021 مع (Alder Lake).

ومع ذلك، لم تستطع إنتل الوقوف مكتوفة الأيدي والانتظار حتى تؤتي ثمار 10 نانومتر قبل الانتقال إلى تطوير خليفتها، ومن الواضح أن منافستها الوحيدة (AMD)، حيث عادت إلى الظهور منذ إطلاق معالجات (Ryzen) و(EPYC). واعتمادًا على شركة (TSMC) العملاقة، التي تمضي قدمًا في عقد العملية بشكل جيد في الأرقام الفردية المنخفضة، فإن (AMD) في طريقها لتبني أسرع للعقد الأكثر تقدمًا.

تم التخطيط لبدء عقدة العملية (7nm) لإطلاقها في عام 2021. ومع ذلك، أكد (بوب سوان) أن هناك مشكلة معروفة موجودة في عملية 7 نانومتر كانت تتسبب في انخفاض العوائد الخاطئة أكثر مما كان متوقعًا. وبالتالي ستؤجل إنتل العملية حتى عام 2022.

يُذكر أن شركة إنتل تسعى للتعامل أيضًا مع (TSMC) لإنتاج كمية كبيرة من الرقائق، حيث أدت هذه الخطوة على الرغم من عدم تأكيدها بعد، إلى تكهنات بأن إنتل تسعى للحصول على مزيد من الدعم من طرف ثالث في المستقبل.

كانت هذه التأخيرات، في البداية عقدة عملية 10 نانومتر وآخرها عقدة عملية 7 نانومتر، التي أنتجت معظم مشاكل الشركة. ومع ذلك، فإن فقدان (Apple to Arm)، والضغط من (AMD)، وطموحات (Nvidia) للسيطرة على مركز البيانات وأعباء عمل التعلم الآلي باستخدام وحدات معالجة الرسوميات المتوازية للغاية، قد أدت فقط إلى مضاعفة أعراضها.

استجابة للضغط المتزايد على قسم التكنولوجيا، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، بوب سوان، عن تغييرات في كبار مسؤولي الشركة. حيث غادر الدكتور (مورثي رندوتشينتالا) الشركة في 3 أغسطس 2020، وسيتم حل منصبه في السلطة العامة على التكنولوجيا وهندسة الأنظمة ومجموعة العملاء وفصلها إلى أقسام أصغر.

نحن لا أكتب نعي إنتل، مع ذلك – لقد تم المبالغة في التقارير المتعلقة بخروج إنتل من السوق، حيث استمرت الشركة في دفع الحدود التكنولوجية لبناء المعالجات لسنوات، وسواء كنت تقدر إستراتيجية التعامل مع المستهلك أم لا، فمن المرجح أن تستمر الشركة في القيام بذلك لمواجهة المنافسة الصعبة.

إذا كان هناك شيء واحد يمكن أن يشتريه المال، فهو موهبة هندسية رائعة. وإذا كنت تتذكر، فإن إنتل لا ينقصها المال أو المواهب.