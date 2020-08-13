كيفية حذف كلمات المرور المحفوظة في حاسب ماك

عندما تقوم بإدخال كلمة مرور في متصفح سفاري، ويعرض جهاز ماك الخاص بك حفظها، حيث يتم حفظها في تطبيق يسمى (Keychain Access). وهذا مفيد إذا كنت لا تريد تذكر كل كلمة مرور لديك.

لكن (Keychain Access) لا يعمل بشكل تلقائي – فإذا كنت لا تريد حفظ كلمة مرور بعد الآن، يمكنك حذفها في أي وقت.

كيفية حذف كلمات المرور المحفوظة في جهاز ماك:

قبل أي شيء، لاحظ أنه بعد حذف كلمة المرور، لا يمكن استعادتها، ولحفظها مرة أخرى، ستحتاج إلى تسجيل الدخول باستخدام كلمات المرور بالطريقة ذاتها التي قمت بها عند حفظها لأول مرة.