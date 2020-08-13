كيفية حذف كلمات المرور المحفوظة في حاسب ماك

عندما تقوم بإدخال كلمة مرور في متصفح سفاري، ويعرض جهاز ماك الخاص بك حفظها، حيث يتم حفظها في تطبيق يسمى (Keychain Access). وهذا مفيد إذا كنت لا تريد تذكر كل كلمة مرور لديك.
لكن (Keychain Access) لا يعمل بشكل تلقائي – فإذا كنت لا تريد حفظ كلمة مرور بعد الآن، يمكنك حذفها في أي وقت.
كيفية حذف كلمات المرور المحفوظة في جهاز ماك:
قبل أي شيء، لاحظ أنه بعد حذف كلمة المرور، لا يمكن استعادتها، ولحفظها مرة أخرى، ستحتاج إلى تسجيل الدخول باستخدام كلمات المرور بالطريقة ذاتها التي قمت بها عند حفظها لأول مرة.
- افتح (Keychain Access)، حيث يمكنك العثور عليه في (Launchpad) الخاص بك، أو من خلال البحث عنه.
- في النافذة المنبثقة التي تظهر، ستجد جميع كلمات المرور المحفوظة، حيث يمكنك النقر فوق الفئات الموجودة في اللوحة اليمنى لتصفية النتائج حسب نوع كلمة المرور بالإضافة إلى معايير أخرى، وإذا لم تتمكن من العثور على كلمة المرور هنا، فهذا يعني أنه إما لم يتم حفظها أو أنك حفظتها في متصفح آخر، مثل متصفح جوجل كروم.
- عندما تجد كلمة المرور التي تريد حذفها، انقر بزر الماوس الأيمن عليها، ثم حدد خيار (حذف).
- يمكنك أيضًا تحديد عناصر متعددة عن طريق الضغط باستمرار على مفتاح الأوامر أثناء النقر، ثم النقر بزر الماوس الأيمن لحذفها جميعًا، كما يمكنك استخدام اختصار (Command + A) لتحديد جميع كلمات المرور التي تريد حذفها مرة واحدة.
- بالإضافة إلى ذلك، يمكنك حذف تفاصيل محددة لكلمة مرور محفوظة. فقط انقر نقرًا مزدوجًا فوق كلمة المرور لفتح نافذة منبثقة صغيرة للموقع الذي ترغب في حذف كلمة مروره.
- انقر فوق مربع الاختيار الفارغ بجوار (إظهار كلمة المرور)، حيث سيطالبك هذا بإدخال كلمة المرور العامة لجهاز ماك كإجراء أمني إضافي.
- يمكنك الآن عرض كلمة المرور الخاصة بك، احذفها أو غيّرها إلى شيء آخر من خلال النقر في المربع، ولن تتمكن من النقر فوق (حفظ التغييرات) حتى يتم إجراء التغيير، كما لا يمكنك أيضًا ترك صندوق كلمة المرور فارغًا.
- يمكنك حذف تطبيق معين مرتبط بكلمة المرور عن طريق النقر فوق علامة التبويب الثانية في الجزء الأعلى للانتقال إلى (التحكم في الوصول).
- قم بتمييز التطبيق الذي تريد حذفه وانقر فوق علامة الطرح (-)، هذا سوف يزيله.
- قد تحتوي بعض كلمات المرور على عدة مواقع ويب مرتبطة بها، مثل عمليات تسجيل الدخول إلى الجامعات التي تتميز بصفحات متعددة، وإذا كانت كلمة المرور مرتبطة فقط بموقع واحد، فإن إزالة الموقع تؤدي بشكل أساسي إلى حذف كلمة المرور من (Keychain) أيضًا.