كيفية تقييد وصول الأطفال إلى مواقع الويب في ويندوز 10 بسهولة

اضغط على خيار (السماح لمواقع الويب هذه فقط) Only allow these websites في النافذة نفسها.

أدخل المواقع التي تريد السماح بها، واحدًا تلو الآخر في مربع النص المسمى (إضافة موقع ويب تريد السماح به) Add a website you want to allow.