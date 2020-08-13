على الرغم من أن خدمة بث الألعاب (إكس كلاود) xCloud من مايكروسوفت لا تزال على بعد أكثر من شهر من إطلاقها الرسمي، إلا أنها متاحة الآن لعدد كبير من لاعبي منصة الألعاب (إكس بوكس) Xbox.

حيث يمكن لمشتركي خدمة (Xbox Game Pass Ultimate) الآن بث عدد محدد من الألعاب في الأجهزة العاملة بنظام التشغيل أندرويد الخاص بهم، ومع ذلك، لا تزال الخدمة في مرحلة تجريبية لذا تذكر مايكروسوفت أن اللاعبين قد يواجهون بعض المشاكل أثناء اختبارها.

إليك كيفية تشغيل خدمة بث الألعاب xCloud في أجهزة أندرويد:

كيف تجد ألعاب xCloud في أجهزة أندرويد؟

قررت مايكروسوفت استخدام تطبيق (Xbox Game Pass) لمنحك إمكانية الوصول إلى عناوين الألعاب في خدمة البث (xCloud) بشكل مجاني تمامًا، حيث يمكنك تثبت الإصدار التجريبي من تطبيق (Xbox Game Pass) في هاتف أندرويد الخاص بك من متجر جوجل بلاي.

ما الذي تحتاجه للعب الألعاب؟

من أجل لعب ألعاب (xCloud) ستحتاج إلى هاتف ذكي يعمل بإصدار أندرويد 6 أو أي إصدار أحدث، كما تعمل الخدمة أيضًا مع مجموعة متنوعة من وحدات التحكم، من ضمنها وحدة تحكم (Xbox One) من مايكروسوفت، ووحدة التحكم (DualShock 4) من سوني، ومجموعة متنوعة من وحدات التحكم التابعة للجهات الخارجية.

أهم الألعاب المتوفرة في Xbox Game Pass:



أتاحت مايكروسوفت خدمة بث الألعاب (إكس كلاود) xCloud في نسختها التجريبية لمستخدمي أجهزة أندرويد منذ العام الماضي، والآن مع الإعلان الجديد يمكن للأشخاص الذين لديهم اشتراك في (Xbox Game Pass Ultimate) – الذي يتيح لهم الوصول إلى أكثر من 100 لعبة وخدمة (Xbox Gold Live) – إمكانية الوصول إلى خدمة (xCloud) من خلال الاشتراك الشهري الذي يُكلف 15 دولارًا شهريًا.

على الرغم من أن خدمة (xCloud) ستوفر وصولاً كاملاً إلى جميع ألعاب (Xbox Game Pass) عند الإطلاق، إلا أنه في الإصدار التجريبي سيحصل اللاعبون على 30 لعبة فقط، من ضمنها: Gears of War 5، و Forza Horizon 4، و Dead Cells، و Destiny 2، و Grounded، و Halo 5، و Minecraft Dungeons حيث تريد مايكروسوفت معرفة كيفية عمل الخدمة مع مكتبة الألعاب المحدودة قبل طرح الخدمة بشكل كامل في الشهر المقبل.

متى سيتم إطلاق خدمة بث الألعاب xCloud بشكل نهائي؟

تخطط مايكروسوفت لإطلاق خدمة بث الألعاب الخاص بها رسميًا في 15 سبتمبر القادم، وحتى ذلك الحين إذا أردت الوصول إلى خدمة (xCloud) في هاتف أندرويد الخاص بك ستحتاج إلى اشتراك في خدمة (Xbox Game Pass Ultimate).