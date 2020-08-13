صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في منصة Taskolly لإدارة المشاريع مع خصم 90%

الاشتراك مدى الحياة في منصة (Taskolly) لإدارة المشاريع عبر الإنترنت Taskolly Project Manager: Lifetime Subscription.

(Taskolly) هي منصة لإدارة المشاريع وتنظيم أي شيء، تدعم نهج الكل في واحد، حيث تجمع بين واجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، والكثير من الأدوات التي تساعدك أنت وفريقك على إدارة مهام العمل بكفاءة أكبر.

تجمع منصة (Taskolly) بين ميزات التخطيط والجدولة القوية للمشروع مع أدوات التعاون للفرق لمساعدتك في التخطيط للمشاريع من جميع الأحجام.

تتيح لك تخطيط المهام وتنظيمها بالطريقة التي تناسبك، وتحديد الأولويات والمواعيد النهائية، ومشاركة التفاصيل وتعيين المهام لأفراد الفريق، وكل ذلك في مكان واحد.

كما يمكنك تتبع المشاريع والمهام خلال كل مرحلة، لمتابعة أداء الفريق، والحفاظ على توافق الجميع مع أهدافهم للوصول إلى هدفك الرئيسي.

تتيح لك منصة (Taskolly) أيضًا إنشاء مساحات عمل متعددة لمشاريع مختلفة، حيث يمكنك إنشاء مساحة عمل فردية أو مساحة عمل مشتركة من خلال دعوة مستخدمين آخرين. ويمكنك أيضًا إنشاء مشاريع جديدة وتعيين أفراد لها.

تتيح لك ميزة (لوحة المهام) إضافة مهام جديدة، وتحديد أولوياتها وفقًا لخطة المشروع، كما يمكنك إضافة تعليقات إلى المهام الحالية، أو إنشاء مهام فرعية لتسهيل التعاون، وكذلك إرفاق الملفات الضرورية بالمهام للاحتفاظ بكل المعلومات في مكان واحد.

كما تدعم منصة (Taskolly) لوحة (Kanban) – إحدى أشهر طرق إدارة المشاريع – لتنفيذ المهام بكفاءة أعلى؛ مما يساعد في زيادة الإنتاجية، وتسليم المشاريع قبل الموعد.

كما تتيح لك إنشاء أدوار محددة لأعضاء الفريق الفرديين بأذونات مخصصة، وتتضمن الميزات الأخرى إشعارات البريد الإلكتروني التي تتضمن التقارير الأسبوعية، وتقارير المهام، وغيرها.

مدة الاشتراك: مدى الحياة.

الحد الأقصى لعدد الأجهزة: 5.

التوفر: أونلاين.

خيارات الوصول: الحاسوب.

ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

هذه الخطة متاحة فقط للمستخدمين الجدد.

تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.

توفِّر دعمًا فنيًا على مدار الساعة.

السعر الأصلي قبل الخصم: 395 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 39 دولارًا.

نسبة الخصم: 90%.

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