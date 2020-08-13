جوجل تخفي العنوان الكامل للموقع في كروم

تجري شركة جوجل تجربة لعرض أسماء النطاقات فقط في شريط عناوين متصفح كروم بدلاً من العنوان الكامل للموقع.

وسيتم اختبار الميزة في إصدار كروم القادم (نسخة 86)، حيث تأمل جوجل أن يحمي التغيير المستخدمين من عمليات الاحتيال وهجمات التصيد باستخدام عناوين الموقع المضللة.

وتُعد أسماء النطاقات وعناوين المواقع أحد أكثر الأشكال الأساسية لأمان الويب، ويمكن تحديد مصداقية موقع الويب بسرعة عن طريق فحص عنوان الموقع، لكن هذه الميزة يمكن استخدامها في بعض الأحيان للتضليل.

وغالبًا ما يؤسس المتسللون والمحتالون مواقع ويب مزيفة تبدو جديرة بالتصديق باستخدام عناوين مواقع تتضمن أخطاء إملائية، مثل (twittter.com)، أو باستخدام نطاقات فرعية غير مألوفة، مثل (yourbank.sign-in.info)، أو باستخدام نطاقات موصولة، مثل (secure-gmail.com).

ويقوم المستخدمون بزيارة عناوين المواقع هذه معتقدين أنهم ينتمون إلى شركات شرعية قبل أن يتم خداعهم للتخلي عن بياناتهم الشخصية.

وتشير جوجل إلى دراسة وجدت أن أكثر من 60 في المئة من المستخدمين ينخدعون بعنوان الموقع إذا ظهر اسم العلامة التجارية بشكل مخادع في المسار.

وتعرض بعض المتصفحات، مثل سفاري (Safari)، اسم نطاق عنوان الموقع فقط في شريط العناوين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه يبدو أكثر وضوحًا، ولأنه يجعل بعض عمليات الخداع هذه أكثر وضوحًا.

وتقول جوجل: إن الميزة الجديدة لإخفاء العنوان الكامل للموقع سيتم عرضها على مجموعة فرعية عشوائية من المستخدمين في إصدار كروم القادم.

وتريد الشركة معرفة هل يساعد التغيير المستخدمين على إدراك أنهم يزورون موقع ويب ضارًا، ويحميهم من التصيد الاحتيالي وهجمات الهندسة الاجتماعية.

وفي حال حدوث ذلك، فمن المحتمل أن تصبح الميزة دائمة في المستقبل، ولا تذكر جوجل المدة التي ستستغرقها هذه التجربة.

ويمكنك تجربة الميزة – إذا لم يتم اختيارك عشوائيًا للمجموعة التجريبية – عبر تنزيل (Chrome 86) من قنوات (canary) أو (dev)، وفتح (chrome://flags)، وتمكين العلامات التالية:

#omnibox-ui-reveal-steady-state-url-path-query-and-ref-on-hover

#omnibox-ui-sometimes-elide-to-registrable-domain

#omnibox-ui-hide-steady-state-url-path-query-and-ref-on-interaction

يذكر أن جوجل قد جربت إخفاء العنوان الكامل للموقع في شريط العناوين في متصفح كروم لعدة أشهر حتى الآن، وتعمل الآن على تطوير هذه التغييرات بشكل مفتوح في مشروع (Chromium) المفتوح المصدر.