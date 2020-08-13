كيفية تقييد وصول التطبيقات إلى مكتبة الصور في iOS 14

في نظام التشغيل (آي أوإس 13) iOS 13 والإصدارات الأقدم، عندما يطلب تطبيق خارجي الحصول على إذن للوصول إلى مكتبة الصور في هاتف آيفون الخاص بك، لديك خياران فقط هما رفض الطلب أو السماح به، ولكن الإصدار الجديد من نظام التشغيل (آي أوإس 14) iOS 14 سيعمل على تحسين هذه التجربة بشكل أكبر.



وذلك من خلال منح المستخدمين خيارًا ثالثًا وهو: القدرة على السماح للتطبيقات بالوصول إلى صور محددة فقط في مكتبة الصور الخاصة به، وهذه العملية سوف تستغرق وقتًا طويلاً بشكل طبيعي مقارنة بالسماح فقط بالوصول إلى جميع الصور، ولكنها إضافة قيمة للذين يبحثون عن مزيد من الخصوصية للصور الخاصة بهم في آيفون.

فيما يلي سنلقي نظرة على كيفية تقييد الوصول إلى مكتبة الصور في المرة الأولى التي تفتح فيها تطبيقًا في إصدار نظام التشغيل (iOS 14)، وكذلك كيفية تعديل الخيارات على أساس كل تطبيق.

أولًا: كيفية تقييد وصول التطبيقات الخارجية إلى الصور:

في المرة الأولى التي تفتح فيها تطبيقًا يطلب إذن الوصول إلى مكتبة الصور في هاتف آيفون الخاص بك، سترى نافذة منبثقة تسألك عن الإذن الذي تريد منحه.

اختر (تحديد الصور) Select Photos إذا كنت تريد تحديد ما يمكن للتطبيق الوصول إليه.

اختر الصور التي ترغب في جعلها قابلة للوصول ويمكنك استخدام شريط البحث أو التبديل أيضًا في عرض ألبوم الصور.

اضغط على خيار (تم) Done في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

الآن سيتمكن التطبيق من الوصول إلى هذه الصور فقط.

ثانيًا: كيفية تحرير وصول تطبيقات الجهات الخارجية إلى مكتبة الصور:

افتح تطبيق (الإعدادات) في هاتف آيفون.

لمشاهدة جميع التطبيقات التي لديها الإذن للوصول إلى الصور الخاصة بك في هاتف آيفون مرة واحدة، اضغط على خيار (الخصوصية) Privacy ثم اختر (الصور) Photos.

سترى الآن جميع التطبيقات التي لديها الإذن الوصول إلى مكتبة الصور الخاص بك في هاتف آيفون.

اضغط على أي تطبيق لتغيير أذونات الوصول الخاص به أو اضغط على خيار (تحرير الصور المحددة) Edit Selected Photos لإضافة الصور أو إزالتها.

ملاحظة: يمكنك أيضًا العثور على أذونات كل تطبيق على حدى في قائمة الإعدادات العامة لكل تطبيق.