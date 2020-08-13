الطلب القوي على أجهزة الحاسب يعزز مكانة لينوفو

عزز الطلب القوي على أجهزة الحاسب مكانة شركة لينوفو الصينية، حيث سجلت الشركة الكبرى في العالم لصناعة أجهزة الحاسب أرباحًا ربع سنوية أفضل من المتوقع، وذلك بالرغم من الأوقات الصعبة بسبب جائحة (COVID-19).

وأعلنت لينوفو عن قفزة بنسبة 31 في المئة في صافي أرباحها للربع الأول من عام 2021 المنتهي في يونيو لتصل إلى 213 مليون دولار، وزادت الإيرادات بنسبة 7 في المئة إلى 13.3 مليار دولار.

وقالت لينوفو في بيان: تفوق أداء سوق أجهزة الحاسب بشكل كبير على توقعات الصناعة بتراجع السوق، ونحن نستغل الفرص الناشئة من العمل عن بعد والتعليم.

وأضافت “بالنظر إلى المستقبل، تتوقع الشركة أن يكون هذا الطلب القوي على أجهزة الحاسب الشخصية اتجاهًا طويل الأمد”.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة لينوفو، يانغ يوانكينغ (Yang Yuanqing): إن أدائنا المتميز في الربع الأخير يثبت أن لينوفو استعادت الزخم سريعًا من تأثير الوباء وتغتنم الفرص الجديدة الناشئة من العمل عن بعد والتعليم والرقمنة المتسارعة.

وأضاف “بينما يستمر العالم في مواجهة التحديات، تركز لينوفو على تقديم نمو مستدام من خلال أعمالنا الأساسية بالإضافة إلى الخدمات الجديدة وفرص الحلول التي يوفرها التحول الذكي الذي تقوده الخدمة”.

وعزت الشركة هذا الارتفاع إلى مجموعة أجهزة الحاسب والأجهزة الذكية (PCSD)، التي تقع ضمن مجموعة الأجهزة الذكية من لينوفو، مع مجموعة الأعمال المتنقلة (MBG).

وسجلت مجموعة (PCSD) نموًا في الإيرادات بنسبة مضاعفة لتصل إلى 10.6 مليار دولار، وكان ذلك مدعومًا بنمو بنسبة 45 في المئة على أساس سنوي في إيرادات الأعمال الاستهلاكية في جميع أنحاء العالم، لا سيما في فئات، مثل الألعاب والأجهزة الرقيقة والخفيفة وأجهزة كروم بوك، التي شهدت جميعها نموًا مزدوج الرقم.

وارتفعت عائدات مجموعة (PCSD) في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) بنسبة 30 في المئة، بينما ارتفعت عائدات المجموعة في الصين بنسبة 18 في المئة.

كما كان أداء التجارة الإلكترونية العالمية جيدًا خلال الربع، حيث نمت الإيرادات بنسبة تزيد عن 50 في المئة على أساس سنوي، حسبما قالت لينوفو.

وبالرغم من تراجع إيرادات مجموعة الأعمال المتنقلة (MBG) على أساس سنوي، لكنه تمكنت من زيادة حجم سوقها في أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وأوروبا.

وعندما يتعلق الأمر بوحدة التحول الذكي في لينوفو، فقد شهدت الإيرادات من البرامج والخدمات نموًا بنسبة 38 في المئة، ووصلت إلى أكثر من مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 7.6 في المئة من إجمالي إيرادات المجموعة.