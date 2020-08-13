آبل قد تطرح حزمة خدمات Apple One في أكتوبر

تستعد شركة آبل لإطلاق مجموعة جديدة من خدمات الاشتراك المسماة (Apple One) في أقرب وقت في شهر أكتوبر، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن وكالة بلومبرج.

وتشير بلومبرج إلى أن شركة آبل قد تطلق أيضًا منافسًا للخدمات للتنافس مع بيلوتون (Peloton)، مع كون فصول اللياقة الافتراضية من آبل جزءًا من صفقة الحزمة.

وتسمح المجموعة الجديدة من خدمات الاشتراك المسماة (Apple One) للعملاء بالاشتراك في العديد من خدمات آبل الرقمية معًا.

ومن المتوقع أن يكون سعر الاشتراك الشهري في (Apple One) أقل مما لو تم الاشتراك في الخدمات بشكل فردي.

وذكرت وكالة بلومبرج أنه من المقرر إطلاق باقات اشتراك (Apple One) في شهر أكتوبر مع نماذج هواتف آيفون الجديدة.

وأكدت الشركة في وقت سابق أن سلسلة آيفون الجديدة ستظهر لأول مرة بعد بضعة أسابيع من الإطار الزمني المعتاد لشهر سبتمبر.

وسيكون الدافع وراء تجميع خدمات الاشتراك هو تشجيع العملاء على الاشتراك في خدمات آبل المتعددة، مما يولد المزيد من الإيرادات المتكررة.

ولم تشهد خدمات (+Apple News) و (+Apple TV) على وجه الخصوص نموًا كبيرًا، لذا فإن تجميع الاشتراكات يساعد في زيادة أعداد المشتركين.

وجربت الشركة المصنعة لهواتف آيفون في أواخر عام 2019 عرض حزمة مكونة من (Apple Music) و (+Apple TV) للطلاب، مع تضمين الخدمة الثانية مجانًا.

وتشير الملفات الموجودة في (iOS 13.5.5) إلى “عرض الحزمة” و “اشتراك الحزمة”، ولم تكن هذه الملفات موجودة في الإصدارات السابقة من (iOS).

ويقال: إن هذه الملفات مرتبطة بنظام إدارة اشتراكات خدمات آبل الخاصة، مثل (+Apple TV).

ولدى شركة آبل هدف مالي يتمثل بتجاوز حاجز 600 مليون مشترك في خدمات الاشتراك بحلول نهاية عام 2020، وقالت الشركة: إنها تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف وإن حزمة خدماتها ستزيد من التبني.

وستكون هناك مستويات مختلفة، بحيث تشمل الحزمة الأساسية (Apple Music) و (+Apple TV)، في حين أن الحزمة الثانية تتضمن (Apple Music) و (+Apple TV) وخدمة ألعاب (Apple Arcade).

بينما تتضمن الحزمة الثالثة (Apple Music) و (+Apple TV) و (Apple Arcade) و (+Apple News)، أما الحزمة الأكثر تكلفة تتضمن كل الخدمات السابقة بالإضافة إلى مساحة تخزين إضافية على (iCloud) للملفات والصور.

وترددت شائعات عن أن شركة آبل تعمل على تسويق خدماتها الرقمية بشكل جماعي عبر حزمة خدمات منذ عام 2018، وقد أشارت معظم الشائعات إلى أن الحزمة قد تتضمن (Apple Music) و (+Apple TV) و (+Apple News).

يذكر أنه ليس من الواضح بعد كون (Apple One) هو الاسم المخطط للحزمة عندما يتم الإعلان عنها، أو كونه الاسم المستخدم فقط للإشارة إلى الحزمة داخليًا في آبل.