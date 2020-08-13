آبل تطلق الإصدار 13.6.1 من نظامي iOS و iPadOS

أطلقت شركة آبل يوم الأربعاء الإصدار 13.6.1 من نظامي iOS و iPadOS لجميع الأجهزة المدعومة، وهو يركز على إصلاح المشكلات.

ويأتي نظاما iOS 13.6.1 و iPadOS 13.6.1 لإصلاح مشكلة الصبغة الخضراء على بعض الشاشات، التي نتجت عن مشكلة في الإدارة الحرارية. ويعمل النظامان أيضًا على إصلاح مشكلة تؤدي إلى تعطيل (إشعارات التعرض) Exposure Notifications لبعض المستخدمين.

وبالإضافة إلى ذلك، تمت معالجة مشكلة حالت دون حذف ملفات بيانات النظام غير الضرورية تلقائيًا عند انخفاض مساحة التخزين، والتي من المفترض أن تكون مفيدة خاصةً لمالكي هواتف آيفون الذكية، وحواسيب آيباد اللوحية الأقدم الذين لا تتوفر لديهم مساحة تخزين كبيرة.

ويبلغ حجم نظام iOS 13.6.1 نحو 110 ميجابايت، وقد يكون متاحًا الآن للتثبيت من خلال الذهاب إلى (الإعدادات) Settings ثم (عام) General، ثم (تحديث البرنامج) Software Update.

ومن المحتمل أن يكون هذا التحديث من بين التحديثات الأخيرة لنظام التشغيل iOS 13، إذ من المقرر إصدار iOS 14 خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وكانت شركة آبل قد أطلقت الإصدار 13.5 من نظام التشغيل iOS في شهر أيار/ مايو الماضي مع ميزتين جديدتين تختصان بوباء الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

وغيرت عملاقة التقنية الأمريكية في الإصدار الجديد من النظام في ميزة فتح القفل Face ID لتسهيل فتح قفل الهاتف حين ارتداء قناع وجه، أما الميزة الأخرى، فهي دعم تقنية (آبل-جوجل) التي أعلنت الشركتان اليوم أيضًا عن إطلاق الإصدار الأولي منها.

وفي الإصدارات السابقة من iOS، إذا كان المستخدم يرتدي قناع وجه وحاول استخدام Face ID للوصول إلى الهاتف، فسيتعين عليه الانتظار لبضع ثوانٍ في حين يحاول آيفون تحديد وجهه قبل أن يسمح له بإدخال رمز المرور. أما في iOS 13.5، فإذا قام المستخدم بالتمرير لأعلى مرة واحدة من أسفل الشاشة أثناء ارتداء قناع، فسيرى خيار إدخال رمز المرور الخاص به على الفور.