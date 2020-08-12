Mi 10 Ultra يمتلك أفضل كاميرا على الإطلاق حسب مؤشر DxOMark

أعلنت شركة شاومي أمس الثلاثاء عن هاتفها الأحدث (مي 10 ألترا) Mi 10 Ultra الذي يمتاز ببعض المواصفات القوية، خاصةً فيما يتعلق بالكاميرا، مما أهَّله ليتصدر المركز الأول على مؤشر DxOMark.

وحصل هاتف (مي 10 ألترا) على 130 نقطة على مؤشر DxOMark – الذي يُعد الأشهر في اختبار جودة الصور في الكاميرات الرقمية، والهواتف الذكية – متفوقًا أيضًا على هاتف هواوي (بي40 برو) P40 Pro الذي كان مهيمنًا على المركز الأول منذ شهر آذار/ مارس الماضي بمجموع 128 نقطة، وذلك حتى إطلاق هاتف شاومي.

وتخضع الهواتف التي يختبرها موقع DxOMark للعديد من الاختبارات قبل إضافتها إلى المؤشر، بما في ذلك اختبار الكاميرات الأمامية، والخلفية، والصور الثابتة، والفيديو، بالإضافة إلى اختبار أشياء أخرى، مثل: التصوير العريض، والمزايا الخاصة التي توفرها الكاميرا.

يُذكر أن مجموع 130 نقطة الذي حصل عليه الهاتف يشمل الكاميرات الخلفية فقط وليس الكاميرا الأمامية، وهناك تفصيلات أخرى تتعلق بالقدرة على التقاط الصور وتسجيل الفيديو، وفيما يتعلق بالقدرة على التقاط الصور التي تختبر أشياء، مثل: التعرض للضوء، واللون، والتركيز التلقائي، والنسيج، والضجيج، والتقريب، وتأثير بوكيه، والتصوير العريض، فقد حصل الهاتف على 142 نقطة. أما فيما يتعلق بتسجيل الفيديو الذي يختبر الأشياء ذاتها التي تُختبر لالتقاط الصور، بالإضافة إلى ميزة التثبيت، فقد حصل الهاتف على 106 نقاط.

وفيما يتعلق بقدرات الكاميرا الأمامية، فهي لا تقدم أداءً يؤهلها لدخول المراكز العشرة الأولى على مؤشر DxOMark، إذ لا يزال هاتف (بي40 برو) من هواوي يهيمن على المركز الأول بمجموع 103 نقاط، ثم يأتي هاتف (نوفا 6 5جي) nova 6 5G من هواوي أيضًا، ثم هاتف (جالاكسي إس20 ألترا) Galaxy S20 Ultra من سامسونج، ثم (جالاكسي نوت 10 بلس 5جي) Galaxy Note 10+ 5G من سامسونج أيضًا.