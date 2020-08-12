5 إضافات لمتصفح فايرفوكس لتحسين تجربة تصفحك لمواقع التواصل الاجتماعي

إذا كنت تستخدم متصفح (فايرفوكس) Firefox باستمرار لتسجيل الدخول إلى حساباتك في مواقع التواصل الاجتماعي، فيمكنك استخدام العديد من (الإضافات) Extensions التي تعمل على تأمين بياناتك، وتعزيز تجربة استخدامك بشكل عام.

إليك 5 إضافات في متصفح فايرفوكس تساعدك في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي:

1- إضافة Facebook Container:

إذا كنت تستخدم باستمرار إصدار فيسبوك على الويب، فإن فيسبوك سيكون قادرًا على تتبع نشاط التصفح الخاص بك بكل سهولة، من أجل ذلك يمكنك استخدام إضافة Facebook Container للتحكم في نشاط الويب الخاص بك.

حيث تعمل الإضافة على عزل بيانات تصفح فيسبوك الخاصة بك وتجعل من الصعب على فيسبوك تتبع زياراتك إلى مواقع الويب الأخرى باستخدام ملفات تعريف الارتباط، وذلك من خلال تحميل موقع فيسبوك في علامة تبويب متصفح جديدة زرقاء اللون في كل مرة تقوم فيها بزيارة الموقع.

2- إضافة Google Translator for Firefox:

إذا كنت تتصفح مواقع التواصل الاجتماعي وأردت ترجمة نص ما، فبدلًا من فتح علامة تبويب جديدة وتحميل موقع الترجمة الخاص بك لترجمة النص يمكنك استخدام إضافة Google Translator for Firefox لترجمة النصوص وصفحات الويب بالكامل مباشرة بدون الاضطرار إلى فتح علامة تبويب أخرى في متصفح فايرفوكس.



3- إضافة Bitly:

إذا كنت تشارك باستمرار الروابط وعناوين URL في حسابات التواصل الخاص بك، فيمكنك استخدام إضافة Bitly في متصفح فايرفوكس لتقصير الروابط وعناوين URL ومشاركتها، حيث يتم نسخ الرابط تلقائيًا إلى الحافظة الخاصة بك ويكون جاهزًا للصقه في أي موقع تواصل اجتماعي تريده.

4- إضافة Twitter as a Sidebar:

إذا كنت تستخدم موقع تويتر باستمرار، فقد ترغب في متابعة أي تحديث أو إعجاب أو تعليق من الحسابات التي تتابعها، هنا يمكنك استخدام إضافة Twitter as a Sidebar لجمع جميع تحديثات تويتر الخاصة بك في عمود واحد أنيق لتصفحها مرة واحدة.

5- إضافة Video Downloader for Facebook:

إذا كنت تُشاهد مقاطع الفيديو في فيسبوك فقد تبحث عن طريقة ما لتنزيل أحد مقاطع الفيديو التي نالت إعجابك للرجوع إليه لاحقا أو مشاركته في موقع آخر، هنا يمكنك استخدام إضافة Video Downloader for Facebook لتنزيل الفيديو في حاسوبك بنقرة واحدة.

